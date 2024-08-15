亞太永續獎 北市連3年獲選宜居城市

2024/08/15 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕邁向二○五○年淨零排放目標，台北市連續三年獲得亞太地區城市獎最高榮耀「宜居永續城市獎」，在台灣永續行動獎也取得一金四銀三銅成績，包括台北自來水處韌性供水、工務局零碳種子、台北捷運公司能源永續、環保局潔淨家園、交通局減碳生活、性平辦公室彩虹城市等專題，多面向推動淨零。

台北自來水處因應近年極端氣候強降雨，提出具體氣候行動調適方案「翡翠原水管工程」，於翡翠水庫下游北勢溪增建取水設施及輸水隧道，暴雨高濁度時期得以專管引取翡翠水庫低濁度原水，至下游直潭淨水場處理，穩定北部地區供水調度，服務大台北地區六百萬人用水需求。

北捷獲得可負擔能源金獎，透過重置及汰換設備，提升能源使用效率降低用電量，並於各捷運機廠屋頂設置太陽光電發電設備，去年設置規模達十七．七百萬瓦，共計發電量一九五七萬度，減碳量達○．九六萬公噸，相當於廿五座大安森林公園。

另外北捷自主研發捷運路網及列車動態顯示系統，提供行控中心進行更有效率的列車調度，讓旅客擁有舒適的搭乘體驗，減少私人運具所致的碳排放。

環保局則於去年率全國之先推動室內空氣品質認證，鼓勵公私場所採取主動式防疫策略，保障民眾健康，並首度開辦住宅及社區設置創能、儲能及節能設備補助，積極推動分散式發電，鼓勵住宅、社區發展綠色能源供電自給自足，不僅減少對市電的依賴，也降低溫室氣體排放。

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