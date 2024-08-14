缺300國小代理教師 台北開學前將招聘

2024/08/14 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市國小代理教師缺額近三百名，國民黨台北市議員曾獻瑩指出，一一二學年度北市代理教師有近四成沒有教師證，建議教育局參考台南大學做法，開設學士後教育學分班，協助代理教師取得教師證，以因應教育現場人力缺口；教育局表示，缺額會在開學前完成招聘，並請台北市立大學持續向中央爭取開設學分班。

北市今年國小教甄共開出四六一名正式教師缺額，因教甄後缺額未補齊，改以代理教師缺額招聘，目前還有近三百名缺額。曾獻瑩指出，一一二學年度北市代理教師有近四成沒有教師證，即便有教學熱忱，但若無法在職進修教育學程，將無法考取教師證、教甄，並取得正式教師資格，導致教師生涯發展受阻。

請繼續往下閱讀...

曾獻瑩指出，國教署已函請各縣市教育局開放代理教師於非課務時間進修，目前北市大僅開設碩士班加修教育學程，建議參考台南大學開設學士後教育學分班，提供學期中線上、寒暑假實體授課。

教育局回應，近三百名缺額是七月底資料，各校陸續招聘中，會在開學前完成。北市大目前無開設學士後學程，台南大學學士後教育學分班是教育部委託辦理，將請北市大持續向中央爭取開設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法