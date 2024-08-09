《國際貓咪日》蕭美琴訪台北動物園 看保育石虎

「Wildlife頻道開播暨亞洲貓科大復興紀錄片首映會」，八日在台北市動物園舉行。（記者廖振輝攝）

2024/08/09 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕昨是父親節，也是「國際貓咪日」，愛貓的副總統蕭美琴到台北市立動物園出席《亞洲貓科大復興紀錄片》首映會。她透露是生平第一次到台北動物園，特別提早到園內想親眼看台灣保育重點的石虎以及其他物種，還特地去看了羚羊，也恭喜羽球界的「麟洋」—羽球雙打組合王齊麟、李洋，奪得巴黎奧運男子羽球雙打金牌，是「台灣的驕傲」。

據了解，蕭美琴特地提前一小時到動物園，參觀園內數種動物的展區，透過導覽了解物種故事，以及在保育方面所面臨的困境等。

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第一次進台北動物園 觀看動保紀錄片

蕭美琴致詞時表示，她第一次到台北動物園，感謝台北市副市長林奕華的邀請，也希望能認識更多貓科之外的動物，因此提早來看看可愛的石虎，在保育團隊的努力下，石虎也成為台灣保育的象徵。保育動物教導所有台灣人透過不同的角度體驗生態，以及感受台灣這座美麗島嶼賦予生命的重要意涵，她也感謝所有對動物生態努力付出的專家們，尤其面對氣候變遷，動物棲地維護更是重要課題。

蕭美琴提到，昨天是國際貓咪日，希望貓奴們繼續寵自家毛小孩外，也共同關心野生貓科的生命故事。除了石虎，她也看了台灣珍貴的原生穿山甲，還有今年特別紅的「羚羊」，除了動物界的羚羊外，也要恭喜羽球界、台灣的驕傲「麟洋」，奪得巴黎奧運羽球男子雙打的金牌，話音未落就搏得滿堂喝采。

她說，觀看紀錄片讓她想起以前在立法院時，動物保護是各委員都非常積極參與的議題，近年台灣各界對於動保的使命感也不斷提升，而所有的努力都要以知識做基礎，紀錄片是個很好的學習機會，讓人們更能深入了解世界面臨的重要議題。

副總統蕭美琴昨到台北市動物園參觀石虎等動物，了解其在保育上面臨的困境。（總統府提供）

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