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首頁　>　臺北市

北市催討積欠停車費 挨批成效差

2024/06/09 05:30

遭欠2700萬 僅討到400萬元

〔記者楊心慧／台北報導〕不少民眾忘記繳停車費，據台北市停車管理工程處統計，北市府去年遭欠的轄下停車場及路邊停車費高達二七○○餘萬元，市議員鍾沛君揭露，目前僅催討到約四百萬元，經強制執行未繳及移送中金額仍有二三○○餘萬元，監察院曾糾正停管處執行不佳，甚至五年前積欠的停車費，至今仍有九百萬元尚在移送或依然滯欠，批評市府不該消極放任積欠。

停管處︰持續追討、調查

停管處管理科長王永錕表示，去年欠款二七○○多萬元，尚未移送到強制執行，因此僅收到四百多萬元，待強制執行，還款金額會再上升；北市停車費於繳費期限內到繳率平均約九十．○二％，遲繳者經辦理追繳程序，有九十九．五六％停車費已繳納，剩下仍未繳費只要達三百元門檻，就送強制執行。

王永錕指出，統計約有○．四四％民眾遭強制執行，當中有四成會繳納，六成則持續未繳，只要強制執行、市府取得債權憑證後，每年都會定期調查車主名下是否有財產。

鍾沛君向北市停管處調閱資料發現，北市每年開立約五千萬張路邊、停車場的停車單，其中約二六三萬張、五．二四％的停車單逾期未繳，經行政手段通知催繳後，每年仍有近五十萬張停車單逾期未繳，遭移送強制執行。

鍾沛君說，市府調積欠停車費車主的財稅資料，許多人名下無財產可移送，對照近五年積欠情況，幾乎每年追討金額僅約一半，行政執行實際成效有限，要求市府提出精進稽催及執行方法改善。

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