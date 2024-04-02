北市寶林案生物跡證 送台大醫院檢驗

2024/04/02 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市寶林茶室事件造成二人死亡，北市昨雖無新增案例，但有四人仍在加護病房搶救。衛生局長陳彥元表示，希望可取得二位往生者的病理資料，讓臨床端照護團隊在照護重症患者時更精準評估。衛生局也將先前採樣廚師手部、砧板、刀具等樣本交由台大醫院協助採檢。

台北市長蔣萬安昨與市府各單位舉辦寶林案進度更新記者會，陳彥元表示，北市累計通報數廿一件，其中二例死亡，十二例已返家休養，仍有四例在加護病房，三例在一般病房。陳說，四名加護病房患者從生理監測指標顯示仍有嚴重肝衰竭，腎衰竭也未改善，醫療端仍採支持性療法促進肝臟代謝功能，腎衰竭部分也用洗腎維持生命跡象。

寶林A13受害者人體雖驗出米酵菌酸，但衛福部次長王必勝前晚指，從A13店稽查帶回的卅五件食材檢體皆未檢出米酵菌酸。對此陳彥元表示，衛生局仍有三月廿四日、廿五日的廚師手部、砧板、刀具等生物跡證與環境樣本，已聯繫台大醫院，希望協助檢驗。

台大醫學院法醫學研究所教授翁德怡表示，後續將檢驗米酵菌酸相關毒素，但環境中毒素應該較實際中毒人體毒素低很多，預計要將檢體濃縮以增加濃度，並精進分析，讓最低定量極限盡量降低，若讓靈敏度增加並檢測出環境中真有毒素，就能釐清事情發生來源。翁強調，求好一定比求快更重要，希望各界給更多檢驗時間，給市民最安心的答案。

此次寶林案北市有三位案例雖已返家休養，但血液仍驗出米酵菌酸，陳彥元昨表示，三位案例都稱無身體不適，衛生局仍會持續關注。

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