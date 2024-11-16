北市某國中爆性侵 受害女生遭男方反控

2024/11/16 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員耿葳本月十一日接獲台北市某國中學生家長陳情，控訴女兒在校從去年十一月起至二○二四年三月多次被男同學性侵，包含被迫口交、打手槍、摸胸等，女兒甚至被扭曲成性侵加害人，男方家長竟對遭性侵女方提出性侵刑事告訴；耿葳也質疑，整起事件校方偏袒男同學，最後女方還被校方冷暴力被逼迫轉學。

議員指校方偏袒男同學 女方被逼轉學

台北市教育局長湯志民表示，整個案情教育局有了解案件進程，學校發生性平案是由學校成立調查小組，若校方調查過程失當，教育局會成立調查小組了解並進行檢討及懲處。

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教育局副局長陳素慧會後受訪表示，學校通報是在今年四月廿五日透過校安系統和社務系統收到性平案件，最後調查結果是男同學性平案件成立屬實，至於男同學反提告的部分，並非校方或教育局可控制，依《性別平等教育法》，校園內發生案件是由校方成立調查小組，並非由教育局調查。

耿葳表示，她在協助此案時，發現教育局在未詳盡調查下，只以校方的回覆來答覆議員，校方卻怕影響校譽避重就輕；此案四月廿五日校方接到通報後，輔導室雖立即介入，並依照SOP立即進行校安與社政通報，但教育局完全沒掌握與關心學生，校方甚至掩蓋事實、偏袒加害男同學。

耿葳痛批，教育局為上級督導機關未掌握實際狀況，讓家長承受不了壓力來跟議員陳情，且校方所成立的性別平等調查委員會、申復審議小組都是校方自行決定外聘委員人選，所有報告結論都是在第一時間交給校方，讓校方作最後裁定，報告結論的公正性備受質疑。

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