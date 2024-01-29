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台北貓空將建人行跨橋 串連登山步道

北市府工務局大地工程處規劃於貓空纜車至天恩宮，興闢390公尺長跨橋。（示意圖，北市大地工程處提供）

北市府工務局大地工程處規劃於貓空纜車至天恩宮，興闢390公尺長跨橋。（示意圖，北市大地工程處提供）

2024/01/29 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕由i-Voting成案的貓空人行跨橋建置案，台北市政府工務局大地工程處規劃於貓空纜車至天恩宮興闢三九○公尺長的貓空人行跨橋，因範圍涉及都市計畫變更，日前完成公開展覽，後續將提送北市都市計畫委員會審查。

台北市都市發展局表示，民眾關心土地取得方式、徵收價額及徵收範圍等問題，將在都市計畫變更公告實施後，由大地處依協議價購及徵收等相關程序取得土地。

經i-Voting成案 納入「三貓計畫」

貓空地區主要聯外道路─指南路三段卅巷與四十巷都是山區道路，寬度不足，常有人車爭道情形，文山區指南里里長張佳南在二○二○年以參與式預算提案建置貓空人行跨橋構想，希望打造安全舒適行走空間並串連周邊既有登山步道，經i-Voting通過成案，並納入「三貓計畫」執行。

都發局表示，貓空人行跨橋建置範圍內涉及都市計畫變更，由「休閒農業特定專用區」、「保護區」變更為「交通用地」，都發局於二○二四年一月十七日舉辦公展說明會，並在廿四日完成公展。

貓纜至天恩宮 全長390公尺

工務局大地工程處據此提出設計方案，於貓空纜車至天恩宮興闢人行跨橋，路線自貓空纜車站東側既有景觀平台起，增設高架木棧道，銜接指南路三段卅巷既有道路與天恩宮之間，並於橋塔處設置景觀平台，總長約三九○公尺，經費約三億餘元。

在座談會上，有些民眾提出有關土地取得方式、徵收價額以及徵收範圍等問題，大地處皆已回覆後續將依照協議價購及徵收相關程序取得土地，徵收範圍約為帶狀十餘公尺寬。

都發局表示，公展結束後，將由市都委會安排審查，後續仍須送內政部都委會審查通過，才能公告實施，展開徵收作業。

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