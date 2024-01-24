最長9分半 北捷春節採假日班距

春節連假將至，台北捷運服務不中斷，但各路線將採假日班距行駛。（資料照）

2024/01/24 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕春節連假將至，台北捷運服務雖不中斷，但各路線將採假日班距行駛，旅客候車時間將拉長。淡水信義線、松山新店線、板南線等捷運主線班距都將增加，班距最長可達九．五分鐘。北捷旗下的貓空纜車、兒童新樂園則僅有除夕暫停營業，其餘日期皆有營運。

貓纜、兒童新樂園 除夕暫停營業

捷運淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線非春節期間平常日（週一至週五）班距約為三至六分鐘，文湖線平常日班距則為二至四分鐘；晚間十一點後的深夜班距約為十二分鐘。北捷表示，二月八日（小年夜）至十四日（初五），淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線、文湖線等主線班距將調整為二．五至九．五分鐘；深夜時段班距維持十二分鐘。新北投及小碧潭等北捷支線全天班距更將達十至二十分鐘。

不過北捷也考量旅客春節期間可能搭捷運至動物園、淡水地區，文湖線、淡水信義線會視情況加開列車，北捷也會在每天上午十一點至晚間七點，彈性讓原先僅行駛至北投站的淡水信義線區間車，延駛至終點站淡水站，接駁更多旅客。

文湖、淡水信義線 視情況加開列車

北捷以往僅於假日全天、平常日非尖峰時段開放旅客攜帶自行車、大型寵物車搭乘捷運，今年春節期間擴大為全天開放，僅文湖線各車站、台北車站、忠孝新生站、大安站、忠孝復興站、南京復興站等特定車站未開放。北捷呼籲旅客下載「台北捷運Go」App提早規劃行程，搭車前先了解路網資訊與人潮狀況，適時安排行程或避開擁擠車廂。

除特定站 自行車、寵物車全天開放

北捷旗下的台北小巨蛋主場館，除夕營運時間調整為上午九點至下午五點，其餘日期正常開放，營業時間自上午九點至晚上十點。冰上樂園僅除夕暫停服務，其餘日期正常開放，營業時間自上午九點至晚上九點。

台鐵轉轍器故障列車延誤，旅客在月台上苦等，直說好冷。（記者盧賢秀攝）

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