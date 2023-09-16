大直塌陷鄰損勘查 居民爆6月水表就異常

大直塌陷案鄰損勘查，有居民家中地板出現明顯裂縫。（台北市議員陳怡君提供）

2023/09/16 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市大直民宅塌陷案，市府昨起委請台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、台北市建築師公會，針對周邊未塌陷的一七六戶進行鄰損勘查。台北市議員陳怡君表示，有住戶家中出現裂縫、滲水狀況，擔憂安全問題；土木技師公會副理事長蘇模原表示，目前看到的部分並沒有結構性裂損，是可以使用的。而至今返家住宿的撤離戶僅有六十二戶，市長蔣萬安表示，勘查都會造冊記錄讓居民安心，他也請都市發展局將周邊戶也朝公辦都更方向研議。

技師公會︰尚無結構性裂損

北市府委請三大公會，昨起至九月十七日連續三天由專業技師陪同住戶前往家中勘查，記錄並拍下房屋受損情形。蘇模原昨上午受訪表示，公會會依據原來的鑑定報告書，與後續勘查的裂縫報告做比對，如有新增或加劇的情況都會記錄下來，若評估有進一步結構性損壞，將提報市府做進一步檢測，但目前看到的區域並沒有發現結構性裂損。

有住戶地板裂縫1.5公尺長

陪同進入勘查的陳怡君表示，住戶受損情況不一，有人家中門窗無法開闔、地板出現一．五公尺長裂縫，或是天花板滲水多到需用大盆盛接；另外，六月起就有住戶用水出現嚴重異常，疑似在當時地下管線就有破損狀況，台北自來水事業處的通知中指出，「住戶用水量異常增加，水表指針仍在轉動，疑似內線漏水」、「分攤度數增加，請檢查公共用水及水池水塔等各項設備是否正常」。

蔣︰朝公辦都更方向研議

蔣萬安表示，對於住戶反映的受損情況都會造冊，確保回來居住的安全，後續也將協助爭取相關權益；針對是否一同評估重建，他則說已請都發局朝公辦都更方向研究、試算。至於居民對於都更意見分歧，他表示，目前居民首要關心的還是安置問題，市府成立安置、災損評估小組，提供住戶在上學、工作等生活方面的協助，後續的重建問題，將持續跟住戶溝通，了解他們的意見。（相關新聞刊A1）

大直塌陷案鄰損勘查，有住戶天花板滲水多到要用大盆盛接。（台北市議員陳怡君提供）

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