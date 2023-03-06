柯遺留人馬多 北市議員批「寄生蔣市府」

前台北市長柯文哲在任時屢遭議員質疑，台北捷運公司、台北市文化基金會等市府轄下單位人事暴增，有酬庸之嫌。圖為北市府外觀。（資料照）

2023/03/06 05:30

柯時代文基會員工增5倍 北捷暴增逾600人 前朝人馬屹立不搖

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲在任時屢遭議員批評與質疑，台北捷運公司、台北市文化基金會、北藝、北流等單位人事暴增，有酬庸之嫌。台北市議員簡舒培調閱資料發現，前市長郝龍斌時代從二○○八年至二○一四年文化基金會到職人數僅廿八人，柯上任至二○二二年竟暴增高達一七五人，增加五倍；北捷員工數則從二○一八年的五八七一人增至現在超過六五○○人，暴增超過六百人，議員提醒蔣市府應立即檢視人事，避免柯人馬繼續「寄生蔣市府」。

柯辦︰大量拓展文化工作

柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，柯執政時大量拓展文化工作，包含北流、北藝大型文化場館落成啟用，還未成立法人前，相關工作業務皆由文化局、文基會等人力支援，白晝之夜、城市小旅行能成為台北城市品牌也是相關同仁認真執行工作成果。

原由文化局、文基會等支援

柯上任後不惜打破既有制度，將台北市文化局轄下單位台北市文化基金會副執行長職缺增為兩人，其中一位即指派愛將張益贍擔任，直到張被爆婚外情，引起軒然大波，副執行長才降為一人。簡指出，去年台北市文基會副執行長楊淑鈴退休後，柯又安排人選接手，柯已離開市府，但柯時代人馬仍在市府悠哉。

北捷公司員工數、人事費增

簡舒培指出，前文化局長蔡宗雄從商業處長被拔擢為文化局長時，帶了不少人馬到文化局升官，甚至以特支費發給貼身秘書獎金，並報加班費，這名秘書在蔡離開文化局前，被安插至文基會，如今也還在文基會工作，難道真的拿這些「前朝人」沒輒。

北市府︰適才適所 專業任用

簡舒培質疑，雖然柯的高中同學、前北捷董事長李文宗已經被撤換，但北捷在李領導時，人事費用不斷增加，從李尚未上任的二○一八年至二○二一年預算六十三億四九二七萬，暴增至七十五億七九○四萬；北捷員工數也年年增加，二○一八年為五八七一人，二○二一年為六四二二人，現已超過六五○○人。

簡舒培也質疑，柯文哲在各單位安插自己人馬，儘管議員不斷質詢，柯仍不理會，沒想到這些人在蔣市府仍屹立不搖，繼續領公帑，「持續寄生市府」。

台北市政府發言人王秋冬回應，蔣市府上任之後，正在積極盤點府內機關運作以及人員的配置，以適才適所為原則，並且採專業任用與組織精進的作法。

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