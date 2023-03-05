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    首頁　>　臺北市

    檢舉設限 違停罰單月少逾5000張

    台北市違停狀況嚴重，自限縮違停檢舉後，平均單月減少五千多張罰單。 （記者楊心慧攝）

    台北市違停狀況嚴重，自限縮違停檢舉後，平均單月減少五千多張罰單。 （記者楊心慧攝）

    2023/03/05 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市違停狀況嚴重，台北市議員李明賢調閱資料發現，台北市平均每月違停開單數高達二萬一六○四件，但自限縮違停檢舉後，平均單月減少五千多張違停罰單，他質疑這「變相消失」違停罰單，恐使「類違停」狀況更嚴重，缺少檢舉的嚇阻效果，加上警力有限，實際上的「類違停」更可能遠超過單月五千輛。

    警方加強熱點取締

    台北市交通大隊回應，因應民眾檢舉交通違規項目限縮，會針對主要幹道編排勤務，提升見警率，加強違停熱點巡查取締，違規事實明確即依法舉發，對於嚴重影響交通順暢及安全的車輛立即拖吊移置。

    交通部修正《道路交通管理處罰條例》去年四月上路，民眾不能逕自檢舉紅黃線違規停車，李明賢曾在議會多次質詢，要求交通局與交大提出因應策略，不能把抓違停的勤務塞給轄區分局。

    李明賢調閱台北市交大數據發現，去年一到四月單月違停罰單數平均二萬一六○四張，實施限縮檢舉後，六月單月的違停罰單僅一萬一四七九張，若以五到十二月平均，單月違停罰單數一萬五八七七張，平均減少約三成；他認為，平均每個月消失五千張違停罰單，皆可能淪為「類違停」，盼市府能有完整計畫與策略，改善滿街「類違停」亂象。

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