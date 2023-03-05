台北YouBike前半小時免費 擬學生優先

台北市YouBike二．○使用率高，市長蔣萬安主張恢復前三十分鐘免費的政見恐生變。（記者蔡亞樺攝）

2023/03/05 05:30

選前主張恢復 蔣萬安政見限縮？市府︰還在檢討

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長蔣萬安拋出恢復YouBike前半小時免費政見，讓民眾頗有期待，但政見恐生變，台北市政府上個月討論YouBike擴增計畫，爭取第二預備金作為經費但沒成功，為避免「無車可借」的問題發生，市府擬將免費範圍限縮為學生族群，若順利預計今年底實施，交通局也強調，一切還在檢討評估，尚未定案。

蔣萬安去年競選期間接受專訪時，就提到他主張恢復YouBike前半小時免費，政府花一點小的錢，可以帶動民眾騎乘，達到節能減碳的效果。當時被競選對手黃珊珊批評是草包政見，也有精神科醫師、國民黨北市議員表達支持。

目前北市YouBike二．○超過一．三萬輛，全市建置一千兩百個租借站，交通局統計平均單日約十二萬租借人次，使用率高也出現調度不及的問題。市府知情人士透露，交通局對於YouBike免費政策有不同想法，若恢復前半小時免費，民眾使用率一定會增加，YouBike更難租到。

用二備金擴充四千輛 被打槍

據了解，交通局為了解決「無車可借」調度不及的問題，提出YouBike擴增計畫，由於去年交通局並未編列YouBike設置站點相關經費，上個月在府級會議討論，希望爭取市長蔣萬安同意動用第二預備金，擴充四千輛YouBike，以利後續推動前半小時免費政策，被市府高層「打槍」，讓交通局大傷腦筋。

市府人士表示，為兌現蔣萬安政見的支票，目前市府計畫先從學生族群開始恢復前半小時免費騎乘，一來經費不會太多、二來讓議員了解市府有所作為，可由市府停車管理基金支應，估計今年底有機會實施。

交通局科長廖苑伶表示，YouBike擴增是蔣市長YouBike政見其中一項計畫，目前YouBike使用量確實滿高，陸續也有民眾反映希望多設站、加車的需求與建議，因此交通局正在進行通盤檢討。

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