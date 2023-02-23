樓梯堆滿雜物 北市府爆公安危機

台北市議員鍾佩玲檢視台北市政府大樓，發現一樓多處出入口封閉無法開啟、安全梯有缺失，地下停車場通往地面層的兩側直達樓梯更遭堆置雜物，猶如儲藏室。（記者楊心慧翻攝）

2023/02/23 05:30

一樓多處出入口被封 恐阻逃生 公管中心︰施工暫放已清除

〔記者楊心慧／台北報導〕土耳其強震造成嚴重死傷，各界進而關心消防避難問題，台北市議員鍾佩玲檢視台北市政府大樓，卻發現一樓多處出入口封閉無法開啟、安全梯有缺失，地下停車場通往地面層的兩側直達樓梯更遭堆置雜物，猶如儲藏室，她批評台北市長蔣萬安上個月才親自率隊突襲錢櫃檢查公安，未料市府大樓卻爆出公安問題。

議員︰蔣上月才突襲錢櫃安檢

台北市政府公管中心回應，市府大樓部分樓梯間確實有堆放雜物，主要是進行整修施工，於樓梯下方空間暫放物品，但並未堵塞逃生避難通道，沒有違反建築公安疑慮；雖不影響一般通行與避難，的確有所不妥，目前已要求清除，並會加強教育，未來公管中心將加強管理巡查，違者通知立即清除。

公管中心坦承不妥 將加強教育

依照「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」規定，避難層出入口及避難層以外樓層出入口不得封閉或阻塞，另依北市消防公安聯合稽查及台北市建築物公共安全自我檢核表規定，安全梯、直通樓梯及緊急進出口是否遭封閉、阻塞、改造致妨礙逃生避難都是檢查必看項目。

鍾佩玲表示，地下停車場為市府員工防空避難場域，若真發生緊急事故需至地下停車場避難，停車場出入口恰巧損毀，直通樓梯卻被雜物阻塞，恐影響員工及洽公民眾疏散安全。

安全門均關閉 逃生疏散更費時

鍾佩玲還發現，目前市府以「安全」為由，除東南西北四座大門外，其餘安全門皆全數關閉、無法開啟，員工逃生得捨棄距安全梯十公尺的安全門，前往距離近百公尺的四座大門疏散，讓數千的市府員工及洽公民眾集中疏散，需花費更多時間才能逃至戶外，她要求應立即改善。

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