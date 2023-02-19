北市公車運量流失2成 業者公告勿逃票

受疫情重創，台北市公車有兩成運量流失。（記者蔡亞樺攝）

2023/02/19 05:30

每月營收損失千萬 公運處︰逃票須補票再加收50％票價

〔記者蔡亞樺／台北報導〕疫情重傷運輸業，儘管台北市公車搭載率有起色，仍有兩成乘客流失，加上逃票依舊存在，公車業者每月營收損失千萬元，業者上月開始「自救」，貼公告柔性勸導勿逃票。北市公共運輸處科長郭献文表示，逃票一旦被發現，除了補票還要多收五十％的票價；台北捷運去年發生超過一千起逃票事件，板南線忠孝復興站等車站建置偵測系統抓逃票，預計六月完成、啟用。

疫情改變搭乘習慣 運量回不去

公運處統計，目前市區公車平均日運量約一一○萬人次，回到疫情前的九成。指南客運指出，民眾搭乘習慣因疫情而改變，這兩年多來民眾可能買機車代步，大學生尤為明顯，學校也發現父母接送孩子次數變多、長者出門頻率變少，目前運量僅回升約八成，希望汰換電動公車等提升服務品質，努力挽回乘客。

首都集團旗下的首都客運、大都會客運、台北客運等所屬公車，上個月在車內貼出「公車經營艱困，請乘客上、下車都要刷卡，或如實投現；如果手頭不方便可洽本車駕駛員，但切勿逃票。」前陣子有乘客發現轉貼到社群網站，引起網友熱議。

業者︰有困難可以跟駕駛反映

首都客運總經理李建文說，若以每月運量營收一億元估算，逃票可能約一成，每張票都很重要，透過柔性勸導，希望民眾落實上下車都要刷卡，若真有困難都可以跟駕駛反映。

郭献文表示，逃票須靠業者自行稽查，一旦發現除了補票還可多收五十％的票價，目前不會針對逃票者進行鎖卡，但沒完成上下車刷卡，會影響轉乘優惠。駕駛座旁裝設驗票機、車內攝影機，都能輔助駕駛確認乘客刷卡情形。不過業者說，民眾可能生活經濟不便，駕駛也不會為難乘客，沒稽查、也沒加收票價。

北捷去年逃票千件 7成冒用敬老卡

台北捷運公司統計，去年查獲違規逃票一○○九件，其中冒用敬老愛心卡七六五件、無票或票卡未感應出入車站二四四件。北捷指出，依「大眾捷運法」規定，除了補繳票價，還要支付票價五十倍違約金，另未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車，最高可處四千五百元罰鍰。

閘門設逃票偵測系統 6月啟用

北捷去年啟動「台北大眾捷運安全升級計畫」，包括入站防疫安全檢測系統、主動式電扶梯安全系統、逃票行為偵測系統等，在閘門設置裝置，若民眾尾隨他人入站，儀器自動偵測，系統通知車站人員處理，忠孝新生、忠孝復興及忠孝敦化站為示範車站，預計六月完成。

首都客運、大都會客運等公車車內，透過文宣柔性勸導乘客勿逃票。（記者蔡亞樺翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法