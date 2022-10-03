北市東湖社宅預算 一讀刪至零元

多位議員認為，東湖社宅應交給新市府從長計議。圖為東湖社宅預定地。（資料照，台北市住都中心提供）

2022/10/03 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市都市發展局規劃在內湖區設置東湖社會住宅，提供居住、幼兒園、老人日照等服務，但東湖交通塞車嚴重，居民擔憂社宅進駐後交通問題加劇。多位內湖、南港區議員認為，應交給新市府從長計議，市議會工務委員會一讀保留預算科目，將預算刪減至○元。

擔憂交通壅塞問題加劇

都發局表示，根據交通分析，東湖社宅建設後周邊交通應可維持，不會有太大影響，但居民確實強烈反對。都發局說，雖然委員會將預算刪為○元，仍有部分議員支持東湖社宅，三讀前會持續溝通，希望預算科目仍保留一千元，未來可持續與專家討論，考量周邊改善環境提出更好的規劃。

民進黨港湖區議員李建昌指出，大規模土地運用可能衝擊周邊交通與居住環境，應交由新市府從長計議，不贊成保留一千元預算留給新市府誘因。

李強調，並非反對興建社宅，但未來捷運民生汐止線在東湖周邊設站，社宅可直接與捷運站共構，讓民眾不須開車、騎車，減少內湖地區主要路面車流衝擊，而不是在密集區塊像堆積木將社宅塞進去。

國民黨港湖區議員游淑慧也說，議會從沒有擋過社住興建，但社宅蓋到現在已負債六、七百億元，且東湖人口密集，市府不應看到空地就亂蓋，如何協助都更比較實際。游主張將預算科目刪掉，未來周邊交通改善、都更已進行，仍可重啟計畫。

無黨籍大安、文山區議員林穎孟認為，台北市興辦社宅速度已落後，也難找土地，若將預算直接刪掉很可惜，也擔憂下任市長忘記此事。無黨籍中正、萬華區議員徐立信說，傾向暫時保留預算，等明年新市長有新政策再來做決定。最後工務委員會一讀將預算刪成○元，林、徐保留大會發言權。

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