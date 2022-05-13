《家長任職醫院》童遭歧視換座位 監院糾正北市東園國小

2022/05/13 05:30

以「防疫」為由 還涉洩漏學童個資 教局︰校方處理細緻度不夠 產生誤會

〔記者吳書緯、蔡亞樺／台北報導〕監察委員王幼玲調查發現，台北市東園國小在去年五月武漢肺炎疫情嚴峻期間，一名二年級疑有特教需求的學生，遭該班導師以其家長在醫院工作為由，調整座位至教室後方，調整後也未於第一時間通知家長，且被傳到LINE家長會群組，而東園國小事後的澄清稿不但未能說明清楚，更洩漏學生個資，衍生更多紛擾；監察院教文委員會昨天通過糾正東園國小。據了解，本案是首例因為家長職業而歧視性的安排學生「防疫」措施，遭到監察院提出糾正的學校。

教局︰因孩子行為而調整座位

對此，北市教育局科長鍾德馨表示，監察院確實有約詢教育局及學校進行了解，但其實該事件有兩件事情混雜在內，導致後面有點誤會。去年實施三級警戒加上疫情出現確診者，學校都是第一次面對，因此在處理細緻度不夠，沒做到即時溝通而產生誤會。

鍾德馨指出，當時該名學生因口罩一直無法配合戴好，老師指導過程讓孩子誤以為是媽媽在醫院工作的關係，但其實是因孩子行為而調整座位，加上當時該校還有一名學生確診後從醫院返校，校方人員未於第一時間向一九二二查證，把兩名學童的事情混在一起處理，確實也沒當下向家長講清楚，造成後面誤會。

家長未被告知 還傳到家長會群組

但調查報告指出，去年五月疫情嚴峻期間，北市東園國小一名二年級學生，告知導師，母親在和平醫院工作，醫院有確診病例，導師轉知來巡堂的校長，校長探詢學生，又用LINE詢問家長會前副會長，然後導師和前家長會副會長一起到保健中心，由校護聯繫一九二二專線詢問關於學生家長在醫療單位，或在萬華茶室工作時，其孩子的防疫事宜。

調查報告揭露，該班導師隨後就以防疫為理由，調整學生座位至教室後方，也未於第一時間通知家長，且據班導師證稱及資料證明，學生被調整座位一事，被傳到LINE家長會群組，家長事後始知，明顯侵犯隱私，且有差別待遇疑慮；本案被媒體揭露後，蔡姓班導師向監察院及台北市政府教育局均表示是防疫考量將學生調整座位，對校方則說明是「班級經營」。

然而，調查報告指出，東園國小為弭平事件，澄清稿不但未說明清楚，卻提到孩子的特徵，涉洩漏個資等相關爭議，更讓學生家長無法接受，衍生更多紛擾。

監委︰校方及教局禁歧視知能不足

王幼玲昨指出，東園國小確實針對家長職業來設定學生防疫措施，且未考量個資保護，處置不當，核有缺失，經台北市政府教育局介入調查結果明確指出該生係因防疫考量遭換座位，校方應該加強溝通技巧，適時瞭解學生家長反映的意見，發揮溝通、協調、處理的功能，而非讓問題更形複雜，本案也凸顯東園國小、台北市政府教育局對禁止兒童遭受歧視之規定知能不足。

對此，鍾德馨說，教育局事後接到家長反映，已指導學校必要時澄清說明，同時要求加強孩子的心理輔導。這也是在疫情過程中學習如何關懷確診個案，同時又該如何避免洩漏個資，教育局透過多次公文指導各校防疫作為，各校對防疫掌握也越來越精準。

校方︰尚未接到監察院糾正訊息

東園國小表示，校方尚未接到監察院的糾正訊息，不清楚，要詢問校長，記者多次致電校長陳毓卿，至截稿前仍未取得聯繫。

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