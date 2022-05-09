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    北市外送機車格遭占用 6月科技執法

    台北市政府因應外送產業興起，設置可以臨時停車15分鐘的外送機車停車格。（資料照）

    台北市政府因應外送產業興起，設置可以臨時停車15分鐘的外送機車停車格。（資料照）

    2022/05/09 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府因應外送產業興起，共設置一八一個可以臨時停車十五分鐘的外送機車停車格，但台北市議員發現，這些車格常遭一般民眾占用，也沒看到市府嚴格取締，讓劃設停車格的本意打折扣。台北市交通局表示，六月會用科技執法、架設攝影機等方式加強取締。

    北市議員秦慧珠指出，北市為因應外送業，規劃了十五分鐘臨時停車機車停車格，但實際上卻亂象叢生，有的車格完全沒有車停、有的則是被一般機車停用，而且交通局只有在二○一九年查過兩次，當時發現機車平均停六到七分鐘，之後就沒有再去查核。

    秦慧珠也說，北市很多十五分鐘臨停車格根本沒有人在停，其實是可以取消的。她呼籲交通局應該了解哪些地方外送臨時停車需求量大，哪些地方需求量少，而且臨時停車也不是全天候都需要，現在就連三更半夜也有十五分鐘臨停停車格，但實際上沒有那個需要。

    交通局表示，近來有針對十五分鐘臨停車格稽查，但違規舉發的不到四百件；未來會使用科技執法方式取締，先在士林夜市文林路試辦，攝影機可以辨識、可以自動開停車單，並設定停車時間為十五分鐘，超過就可以後續舉發，其他地方也會用人工方式加強。交通局表示，六月會常態取締，如果是違規比較嚴重的地方，開單員本來就會每半小時巡一次，也會加強取締。

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