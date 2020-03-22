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首頁　>　臺北市

《台北》高中職社團成果發表會 本學期取消

2020-03-22 05:30:00

即起至7月14日 避免群聚感染

〔記者蔡亞樺／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情日趨嚴峻，北部某高中兩名確診學生，因而全校停課防疫，各級學校防疫更不敢掉以輕心，市政府教育局昨天宣布全市六十四所公私立高中職，即起至七月十四日本學期結束，取消社團成果發表會，避免群聚感染。

教育局中等教育科長諶亦聰表示，高中社團聯展、成果發表會通常是跨校合作交流，擔心交流過程有互相感染疾病的風險，教育局邀集學校、家長代表討論，考量疫情防治優先，取消社團成果發表會包含活動前練習，涉及相關費用及場地問題，已請學校協助維護學生權益。

國中社團部分將再討論

國中小社團與活動的部分，諶亦聰說，社團發表或聯展在高中端比較蓬勃發展，僅有少數國中參與到高中的社團發表，國小則沒有，國中社團事務涉及相關科室業務，明天邀科室主管與校方代表討論是否一併取消。

台北市士林高商每年「四月天商業季」活動，別具特色，頗負盛名，舉辦期間，校園不僅會對外開放，同步安排與友好學校的大大小小社團進行成果發表會；北市商校長曾騰瀧表示，這次活動已將實體商店部分停掉，用網路商店替代，社團發表活動也改在線上發表，顧及防疫又儘量不影響教育功能。

曾騰瀧說，各學校的志工社、社工社、熱舞社等社團都會與他校聯合練習，交流相當頻繁，北士商旗隊也會跟新北市三重商工旗隊一起練習，但考量疫情防治，限制部分活動，家長也是支持。

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