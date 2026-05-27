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    首頁 > 臺北市

    黃仁勳喊話蔣萬安「台灣需要更多能源」 北市府這樣說

    2026/05/27 20:27 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安出席輝達員工大會，贈送黃仁勳台北市市鑰。（記者羅沛德攝）

    台北市長蔣萬安出席輝達員工大會，贈送黃仁勳台北市市鑰。（記者羅沛德攝）

    輝達執行長黃仁勳今（27）日在台灣總部預定地召開台灣員工大會，台北市長蔣萬安應邀出席，黃仁勳當場向蔣萬安喊話，「市長先生，台灣需要更多的電！需要更多的能源」。台北市市政府副發言人魏汶萱說，北市府與台電今天也已密切協商，變電所不會是問題，真正的核心議題，是台灣的能源和電力政策。

    黃仁勳說，有一件事他已經講過很多次了，現在他想藉這個機會再次提一下，「市長先生，台灣需要更多能源」。每一次工業革命都是如此，如果你想參與這場工業革命，想隨著這場工業革命一起成長，就需要能源，對台灣的GDP發展而言，這是最根本的基礎。

    對於黃仁勳的喊話，魏汶萱說，黃仁勳很明確、多次表達「台灣需要electricity」。北市府與台電也已密切協商，變電所不會是問題，真正的核心議題，是台灣的能源和電力政策。魏汶萱反問，如果真的像民進黨立委說的「我們有足夠的電，只是沒有對應的變電所」，那又怎麼會從「反核」，變成今天的「返核」？

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