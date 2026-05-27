一貫道親被抓國台辦批造謠抹黑 陸委會再籲避免赴中國

陸委會再次呼籲一貫道道親避免前往中國。（資料照）

海基會22日揭露，5月又有3名台灣一貫道道親在福建與廣東遭中方以不明理由限制人身自由，呼籲台灣道親千萬不要再赴中。中國國台辦今（27）日稱，中國鼓勵支持兩岸各領域交流往來，民進黨出於政治私利，在惡意炒作、造謠抹黑中國。對此，陸委會強調，這些道親赴中國只是宣揚中華傳統文化，講述四書五經，中共卻仍將一貫道視為邪教，非法逮捕拘禁甚至判刑，再次呼籲一貫道道親避免前往。

海基會秘書長羅文嘉22日在例行記者會上說，自2019年以來，國人因宗教原因遭中國拘禁的案件共計17件、19人，其中一貫道就佔了13件、14人，比例甚高。一貫道道親傳播的教義皆屬四書五經、不涉及政治，但在中國共產黨眼中被視為洪水猛獸。除海基會多次示警外，一貫道民間組織「發一崇德道務中心」亦發函給海內外道場，明確禁止道親前往中國，以免遭受拘留審判。

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國台辦今天舉行例行記者會，被問到是否能證實3名台灣一貫道親被拘禁，以及具體原因？對此，陳斌華稱，中國一貫鼓勵支持兩岸各領域交流往來，依法保護台灣同胞的正當權益。只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來中國不必有任何顧慮。

陳斌華指稱，民進黨出於政治私利惡意炒作，造謠抹黑中國，企圖製造寒蟬效應，阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗，不得人心，不會得逞。

陸委會指出，自2024年1月1日迄今，接獲台灣一貫道道親赴中國後，遭中共有關部門逮捕關押者已有17人。即使這些道親赴中國只是宣揚中華傳統文化，講述四書五經，中共卻仍將一貫道視為邪教，非法逮捕拘禁甚至判刑。由於中共近年持續打壓宗教自由與人權的手段變本加厲，政府必須再次呼籲一貫道道親避免前往，以免遭中共關押。

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