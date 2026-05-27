北士科變電所定案「變壓器地下型」 確立短中長期供電方案

台灣輝達在北投士林科學園區總部預定地舉辦台灣員工大會，台北市長蔣萬安（右）向輝達執行長黃仁勳（左）送上台北市鑰匙及親自題字書法。（記者羅沛德攝）

輝達今（27）日在北士科T1、18園區舉辦員工大會，園區電力設置問題成為焦點，台北市長參選人、民進黨立委沈伯洋今早也批評，北市府拖延台電方案已超過1年，若北士科未來只靠臨時變電所，根本無法形成AI產業聚落與完整生態系。北市府下午跨局處火速與台電完成協調，台電願意調整規劃，永久型變電站定案為「變壓器地下型」，確立短中長期供電精進方案。

產業局說明，產業發展一直是重要市政議題，積極推動北士科發展為市府核心策略，為確保電力供給量能充裕，自從去年6月台電首次提出申請之後，包含交通局、產業局、公運處等跨局處就已與台電積極研議，雙方歷經超過7個版本的討論，已於27日確立短、中、長期解決方案：

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短期部分，以仙渡及百齡變電站跨區支援，預計明年底就能完成，屆時新增的供電量能，將能提前滿足興建工程的用電申請；而台電相關管線延伸工程將由產業局作為窗口，綜整並積極提供所需行政協助事項。

中期的臨時變電所，由產業局跨局處協調完成行政作業，而台電也表示工期能於20個月內，也就是輝達啟用北士科總部前完成，提供包含輝達與園區內其餘科專用地之廠商充裕電力

最終長期的永久變電所，台電將市府反應納入考量，以「變壓器地下型」方案規劃設置，符合都市計畫原則，也避免地上型可能造成周遭校園電磁波干擾等疑慮

台北市政府說明，市府一直秉持專業推動產業發展，民國98年公告實施的北士科都市計畫中已載明，將該交通用地規劃為「本計畫區所需之變電設施使用」並「以地下化設置為原則」；同時，北士科是以200年防洪頻率完成的高保護範圍，排水標準也高於臺北市其他地區；事實上，目前所有北市在建或規劃中的變電站都不是地上型。感謝台電從善如流，新方案符合都市計畫原則與現行趨勢，市府也會積極配合細化執行方案、提供相關行政協助。

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