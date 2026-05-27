批蕭旭岑拿錢沒入帳 馬辦嗆：不是一句「馬英九忘了」就可蒙混過關

前國安會秘書長金溥聰25日公布馬英九基金會前執行長蕭旭岑與台商手捧百萬現金的合照。（資料照）

馬辦家變延燒，前馬英九基金會執行長蕭旭岑被前國安會秘書長金溥聰公佈2023年10月與廈門台協會長韓螢煥手捧現金的合照，但現又爆出馬英九2024年2月和韓螢煥的合照，2人還互贈禮物。不過，馬英九基金會表示，經查證，韓螢煥當次餐會或當年度並未捐款，至於2023、2024年所有捐款都有入基金會帳戶。基金會並回應蕭，馬從政數十年以來的作風與標準，不是一句「他忘記了」就可以蒙混過關。

馬英九2024年與韓螢煥合影 馬辦：韓當年度未捐款

馬英九基金會表示，2024年2月4日本會舉辦台商春節餐會，特地邀請各界台商、政界人士與會。當天馬英九董事長上台感謝台商，並邀請所有到場台商合影。經基金會查證，韓螢煥當次餐會或當年度並未捐款；且經查證2023、2024所有捐款，均有依法入基金會帳戶，有明細可證。

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捐款人不願曝光 馬辦：可以「無名氏」、「匿名」方式捐款入帳

基金會也回應蕭旭岑說法，表示針對外界捐款給本基金會，如果捐款人不願意身分曝光，可合法以「無名氏」、「匿名」或「善心人士」的方式，捐款入帳，捐款數額也依法沒有上限。

蕭旭岑稱韓螢煥捐百萬給馬個人 馬辦：蕭有責任依法將捐款入帳

對於蕭旭岑表示，他和韓螢煥2023年10月手捧現金的合照，是對方要求照片中這筆捐款不願意入帳，要捐給馬英九個人，且馬英九指示「公辦公用」。但基金會表示，馬英九並不知道有這筆捐款；退萬步言，如果馬有指示這筆捐款是作為公用，當時身為執行長的蕭旭岑就有責任依法將捐款入帳基金會公開的捐款帳戶（只是可以不曝光捐款人的身分），否則蕭就是失職違法，而該筆款項也將無法稽核。

基金會表示，按照蕭旭岑的意思，就是指身為前法務部長、最強調依法行政、廉潔自持的馬英九，居然會在2023年同意並指示這筆捐款蕭可以不用入帳？不用受到會計師的稽核？相信人民的眼睛是雪亮的，馬英九從政數十年以來的作風與標準是如何？蕭旭岑這樣的說法是否可接受檢驗？是否能取信於人？社會自有公評，不是一句「他忘記了」就可以蒙混過關。

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