稱中華民國憲法是「一中」憲法 鄭麗文：美國是恩人不會忘恩負義

國民黨主席鄭麗文今向中常會說明，6月1日至16日將率團訪美。（記者田裕華攝）

國民黨主席鄭麗文今向中常會說明，6月1日至16日將率團訪美，她強調，訪美傳達的核心信息是基於中華民國憲法，中華民國憲法是「一中憲法」，可以締造兩岸和平穩定的關係。她也提到，美國是我們的恩人，第二次世界大戰時的亞洲戰場，台澎金馬因為美軍協防才保住，所以我們不會忘恩負義，必須要珍惜得來不易的和平。

鄭麗文表示，訪美傳達的核心信息，是基於中華民國憲法，中華民國憲法是2300萬國人最重要的護身符，捍衛民主與經濟的璀璨成就，合乎國際社會與美國國家利益，「我們不會成為麻煩製造者，不會拖美國下水」。

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鄭麗文指，為了捍衛中華民國憲法在台澎金馬所創造的民主自由法治跟均富，我們必須結束內戰。她強調，中華民國憲法是「一中憲法」，為了捍衛憲法所創造的成就，兩岸可以求同存異、進行和解、締造兩岸和平穩定的關係。

鄭麗文批評，民進黨架空中華民國憲法，藐視國會，將憲法法庭淪為執政者的橡皮圖章，掏空台灣的民主法治。最危險的是民進黨偷換概念、借殼上市，以憲法偷渡實質台獨的新兩國論，把「護身符」變成是引燃兩岸戰火的「催命符」。

鄭麗文指出，美國總統川普跟中共中央總書記習近平在北京的高峰會，傳達一致的信息，「希望通過兩國建設性戰略穩定的關係，共同為兩岸的和平穩定努力」。川普總統在離開中國大陸之後公開表示，「不支持、不願意看到有人走向獨立」，美中高峰會明確地指出，「台獨是危險、衝突的來源，必須徹底排除」。

鄭麗文說，她在大陸和平之旅的成果，引起美國學界、智庫、華府菁英高度的重視，更希望能夠引起美國內部深刻的討論，思考如何將美國國家利益結合全球利益共同發展，才是人類之福。因此，此次訪美包括哈佛大學、MIT等大學重量級教授、中國通、政治經濟學的泰斗們，也包含華府與紐約的智庫、國會議員、官員，以及熱情澎湃的僑胞朋友們，都計劃見面與對話。希望全球華人都能支持國民黨的主張與理念，為兩岸與世界和平一起努力。

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