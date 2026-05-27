蕭旭岑收錢沒入帳？台商捐款隔年馬英九親自感謝、互贈禮物合影

前總統馬英九2024年2月和台商韓螢煥合照，2人還互贈禮物。（讀者提供）

馬辦家變延燒，前國安會秘書長金溥聰週一召開記者會，公開前馬英九基金會執行長蕭旭岑2023年10月與廈門台商協會韓螢煥「手拿一大疊鈔票」的合照，指蕭收錢但沒入帳，但蕭稱都有報告前總統馬英九。而現在爆出馬英九2024年2月和韓螢煥的合照，2人還互贈禮物。

根據該照片背景，是在蕭旭岑2023年接受韓螢煥捐款後，2024年2月14日，馬英九在福容飯店舉辦台商春節餐會，親自感謝韓螢煥的捐款，2人並互贈禮物留下合照。

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不過，就在隔1個月，也就是2024年3月蕭旭岑與王光慈向馬英九報告，有部分捐款人要捐給馬英九個人，並報告金額數字，表示對方不想要讓人知道他捐錢，因此不用拿收據，請示馬英九如何處理，馬英九則裁示留下公用。

但今天金溥聰受訪質疑，馬英九明明知道不必入帳還同意，「你覺得馬先生會做這種事嗎？」痛批蕭旭岑、王光慈以馬忘記了來作為理由，公用的錢要入帳，蕭旭岑說對方不想讓別人知道他捐錢，那可以用無名氏入帳，一定要入帳才能公款公用。

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