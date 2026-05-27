建國159週年暨駐台40週年 加拿大國慶嘉年華6/27台北登場

加拿大駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）。（記者方瑋立攝）

為慶祝加拿大建國159週年暨加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）在台成立40週年，年度盛事「加拿大國慶嘉年華」（Celebration Canada）將於6月27日下午1點至晚間9點，在台北市客家文化主題公園盛大舉行。加拿大駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）表示，這場免費入場的夏季盛會每年吸引上萬人參與，不僅是在台加拿大人的重要節日，更是加拿大境外規模最大的國慶活動。

何曼麗致詞強調，CTOT在台深耕40年是極具意義的里程碑，象徵雙方持續不斷的交流與合作。她指出，這場嘉年華不只是娛樂慶典，更印證了台加之間共享民主、多元包容與對世界開放等持久信念，雙方將這些原則付諸行動，期盼未來能持續建立現代化且具行動力的夥伴關係。

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今年的嘉年華由台灣加拿大商會（CCCT）主辦，現場將帶來道地加拿大美食、現場音樂表演與適合全家同樂的抽獎環節。特別的是，2026年活動更增添多項全新亮點，包含首度舉辦的國際與在地樂團大賽、專屬加拿大主題互動拍貼機，以及延攬國際人才專區（Talent Taiwan）進駐提供外僑生活資源。

此外，今年嘉年華更首度與美國在台協會（AIT）高雄分處串連合作，與美國250週年獨立紀念日合辦活動，將慶典進一步延伸至南台灣。

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