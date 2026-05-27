為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    建國159週年暨駐台40週年 加拿大國慶嘉年華6/27台北登場

    2026/05/27 16:31 記者方瑋立／台北報導
    加拿大駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）。（記者方瑋立攝）

    加拿大駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）。（記者方瑋立攝）

    為慶祝加拿大建國159週年暨加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）在台成立40週年，年度盛事「加拿大國慶嘉年華」（Celebration Canada）將於6月27日下午1點至晚間9點，在台北市客家文化主題公園盛大舉行。加拿大駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）表示，這場免費入場的夏季盛會每年吸引上萬人參與，不僅是在台加拿大人的重要節日，更是加拿大境外規模最大的國慶活動。

    何曼麗致詞強調，CTOT在台深耕40年是極具意義的里程碑，象徵雙方持續不斷的交流與合作。她指出，這場嘉年華不只是娛樂慶典，更印證了台加之間共享民主、多元包容與對世界開放等持久信念，雙方將這些原則付諸行動，期盼未來能持續建立現代化且具行動力的夥伴關係。

    今年的嘉年華由台灣加拿大商會（CCCT）主辦，現場將帶來道地加拿大美食、現場音樂表演與適合全家同樂的抽獎環節。特別的是，2026年活動更增添多項全新亮點，包含首度舉辦的國際與在地樂團大賽、專屬加拿大主題互動拍貼機，以及延攬國際人才專區（Talent Taiwan）進駐提供外僑生活資源。

    此外，今年嘉年華更首度與美國在台協會（AIT）高雄分處串連合作，與美國250週年獨立紀念日合辦活動，將慶典進一步延伸至南台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播