敲門沒人開！ 金溥聰曝馬英九與周美青未同住掀鄉民熱議

前國安會秘書長金溥聰。（資料照）

馬英九基金會風暴延燒，馬英九妻子周美青日前發出聲明，引發外界高度關注。隨後馬英九卻立刻在幕僚陪同下親自現身錄影，並撰寫聲明，澄清自己並未失智。對此，前國安會秘書長金溥聰今在資深媒體人趙少康節目中指出，馬英九現在和周美青住在對面，並未同住。聲明出來當天，馬英九有去敲周美青的門，但找不到人。

趙少康今日在節目中詢問馬家人到法院提輔助宣告，有無先連絡？金溥聰則回應表示「沒有」。他說，他問了馬英九，周美青平時會來幫他拿藥，馬英九和周美青住在對面，沒住在同一間。

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金溥聰也說，基金會董事薛香川曾帶一個律師和馬以南去敲馬英九和周美青的門，要找他們到馬英九家討論，但馬英九那天要找周美青找不到。至於輔助宣告後究竟有沒有跟周美青連絡過？金溥聰表示，當天就有去敲門，但沒聯絡到，「沒有開門」。

相關新聞被轉至PTT後引發鄉民熱議，紛紛留言表示：「原來已經分居了？」、「不住在一起幹嘛還宣告」、「夫妻私事被爆出來了」、「越來越羅生門」、「你要找他他還避不見面」、「原來是分居狀態」。

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