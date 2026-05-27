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    首頁 > 臺北市

    肯定賴清德跟進提育兒政策 盧秀燕：不要中央開支票地方買單

    2026/05/27 16:32 記者蘇金鳳／台中報導
    市長盧秀燕肯定賴清德實施育兒政策，但提出兩大提醒。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕肯定賴清德實施育兒政策，但提出兩大提醒。（記者蘇金鳳攝）

    總統賴清德今天（27日）上午親自宣布包含「0至18歲成長津貼」，每人每月5000元等18項育兒新政策，台中市長盧秀燕表示，成長津貼是國民黨先提出，總統賴清德願跟進，執政及在野兩方都要拍拍手，此外，她要向中央提出兩個提醒，千萬不要中央開支票地方買單、財源若是採用基金操作，要小心有虧損問題。

    總統賴清德提出18項育兒新政策，市議員黃佳恬及邱愛珊今天在市議會提出質疑，總統賴清德的政策能否實施？且擔心中央開支票地方開單。

    盧秀燕則表示，成長津貼是國民黨先提出的，很高興總統賴清德跟進，好的政績大家共同努力，國民黨有好構想，總統看到不錯，願意跟進要拍拍手，國民黨提出意見被採納，顯見國民黨有先見之明，也給國民黨拍拍手，給雙方鼓勵。

    不過，盧秀燕還提出兩個提醒，首先，她看此育兒政策的財源，國民黨提出是政府編預算，但是據了解，賴清德所提的是基金，部分是要用操作，但會有盈虧，外界就會擔心，會不會操作錯了就沒有，而且是給誰操作？

    另一個提醒，盧秀燕強調，不要中央開支票地方買單，她可以接受地方政府可以支付一點點，但全部地方買單、55比、37比她都無法接受，地方政府已經很窮了，中央補助台中較去年減少158億元，全民都在看誰出錢，由地方買單，顯示中央沒有誠意，也不高明，呼籲中央快把原本給台中市的補助還給台中市。

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