稱「少子女化大禮包」抄襲未來帳戶 藍委：邊卡案邊收割

總統賴清德今召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施。（記者田裕華攝）

總統賴清德今召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，在野質疑是抄襲藍白提出的台灣未來帳戶草案，賴總統表示，國民黨提出版本的時間，是在民進黨立委郭國文之後。對此，國民黨立委廖偉翔反駁，此舉形同「一邊卡案、一邊收割」，人民看見的不是政策誠意，而是赤裸裸的政治操作。

賴總統今在國安高層會議後拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，並率府院團隊召開記者會說明。行政院秘書長張惇涵指出，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」分為安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓五大面向，當中涵蓋18項方案。

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由於同一時間，立法院社會福利及衛生環境委員會排審在野黨提出的台灣未來帳戶草案，並送出委員會，在野質疑政院版本是抄襲、割稻尾。賴總統受訪則表示，國民黨提出版本的時間，是在郭國文提出版本之後。賴總統並指出，整體的「家庭支持篇」政策，相信很容易看出跟國民黨的版本有所不同，因為他們仍然停在給付式的少子化政策。

對此，廖偉翔指出，過去2年在野黨持續提出各項福國利民政策，包括育兒減工時、延長產檢假及陪產假、台灣未來帳戶等，希望協助年輕家庭減輕負擔、改善少子女化問題。然而，民進黨當時不是批評「大撒幣」、「違反財政紀律」，就是透過側翼與政治攻防，對在野黨進行抹黑、扣帽子，甚至將所有監督聲音都操作成政治鬥爭。

廖偉翔表示，如今眼見社會認同在野黨提出的方向，民進黨卻突然開始「趕進度」，不僅推出「0到18歲每月5000元」等政策，其中每月2500元的「兒少成長津貼專戶」概念與「台灣未來帳戶」高度相似，甚至刻意選在立法院審議當天由總統府召開記者會，政治收割意味濃厚。

廖偉翔批評，過去兩年，民進黨把太多時間花在政治鬥爭、推動大罷免、製造社會對立，卻沒有真正把心力放在人民最關心的少子化與世代問題上。如今眼看民意支持相關政策，才急忙將在野黨早已提出的主張重新包裝成執政成果，這樣的態度，人民都看在眼裡。

廖偉翔強調，少子化是國安危機，不應成為執政黨的政治公關工具。如果民進黨今天真的認同「投資下一代」的方向，就應該停止政治鬥爭與政策收割，正面支持「台灣未來帳戶」完成立法，讓政策真正落地，而不是只停留在記者會與宣傳口號。

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