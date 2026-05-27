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    首頁 > 臺北市

    又是毒駕肇事！北市松山男子失控波及1轎車9機車 起獲喪屍煙彈與安毒

    2026/05/27 14:20 記者邱俊福／台北報導
    毒駕肇事波及路邊停放的9部機車。（記者邱俊福翻攝）

    毒駕肇事波及路邊停放的9部機車。（記者邱俊福翻攝）

    又發生毒駕肇事！34歲程姓男子今天上午駕車行經台北市松山區建康路時，突然失控右偏、左偏，最後接直接撞上前方停等紅燈的轎車，並波及路邊停放的9部機車，所幸沒有造成人員傷亡；台北市警松山分局東社派出所據報經毒品唾液快篩呈陽性反應，並於起獲2顆依托咪酯的喪屍煙彈與安非他命毒品，目前依毒駕公共危險及毒品等罪嫌偵辦中。

    警方調查，程男為從事工程的工人，今天上午10時許，他駕車行經松山區健康路時，直接往前衝撞，波及1部停等紅綠燈的汽車，以及9部路邊停放的機車車輛，轎車才停止繼續往前衝。

    轄區警方據報派員趕抵，對程男實施酒駕及毒品唾液快篩檢測，酒測值為0，沒有飲酒，但毒品唾液快篩呈陽性反應。警方隨即依毒駕公共危險罪附帶搜索，當場於其身上查獲安非他命，車內發現2顆喪屍煙彈，帶返派出所偵辦，並移置保管車輛。

    警訊時，程男表達當時因看導航，才一時失控肇事，並稱毒品是2天前所吸食；訊後將依法移送檢方偵辦。警方再次呼籲，毒品會嚴重影響駕駛人之判斷力及反應能力，毒駕行為不僅危害自身安全，更威脅其他用路人生命及財產，請民眾切勿以身試法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    程男涉毒駕失控衝撞前方等候紅綠燈，造成車輛毀損。（記者邱俊福翻攝）

    程男涉毒駕失控衝撞前方等候紅綠燈，造成車輛毀損。（記者邱俊福翻攝）

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