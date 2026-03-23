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    首頁 > 臺北市

    卓揆要民眾跟中油說謝謝惹議 台灣阿童一句點破：虧損算誰的？

    2026/03/23 10:52 即時新聞／綜合報導
    行政院長卓榮泰表示，這個禮拜中油吸收34億元，要民眾經過中油加油站加油的時候，記得跟中油說一聲謝謝。（資料照）

    行政院長卓榮泰表示，這個禮拜中油吸收34億元，要民眾經過中油加油站加油的時候，記得跟中油說一聲謝謝。（資料照）

    台灣中油今（23日）起，汽油每公升調整1.8元、柴油每公升調漲1.4元。行政院長卓榮泰表示，若依國際油價原本應漲15元，這次僅漲1.8元，等於中油吸收了大筆成本，要民眾跟中油說謝謝，此番言論一出立刻引發網路爭議；台北市前議員童仲彥一句點破「請問院長：中油虧損算誰的？」

    行政院長卓榮泰22日表示，若依照現在國際油價算下來油價要漲15元，但是這次僅漲1.8元，代表這個禮拜中油要吸收高達34億元，若從228到現在3星期，中油吸收了65億元，要民眾經過中油加油站加油的時候，記得跟中油說一聲謝謝，能源的珍貴要好好珍惜。

    此番言論一出立刻引發廣大爭議，許多網友紛紛痛批：「補貼還不是納稅人買單，講得好像是自己出」、「到時候還不是拿人民納稅錢去補」、「是要跟納稅人說謝謝吧」、「中油補貼的錢不是納稅人的錢嗎？說什麼東西」、「中油虧錢是用我的税去補，感謝個屁。」

    台北市前議員童仲彥也在臉書狠酸：「謝謝院長提醒，我等一下經過中油，一定會說謝謝」，同時也一句點破「請問院長：中油虧損算誰的？」

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