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    柯文哲用納粹批劉世芳歧視 謝志偉狠酸：被當「腦袋有問題」免刑？

    2026/03/23 09:34 即時新聞／綜合報導
    柯文哲21日以「納粹德國」來比喻劉世芳，後續內政部發表聲明回應柯文哲批評。謝志偉對此諷刺柯文哲：「若他肖想讓司法機關因此認為他腦袋有問題而免除入監服刑，倒不排除是可能有機會的。」（資料照）

    柯文哲21日以「納粹德國」來比喻劉世芳，後續內政部發表聲明回應柯文哲批評。謝志偉對此諷刺柯文哲：「若他肖想讓司法機關因此認為他腦袋有問題而免除入監服刑，倒不排除是可能有機會的。」（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀國籍問題持續延燒，包括內政部長劉世芳在內的行政官員都拒絕李貞秀質詢。前民眾黨主席柯文哲21日前往嘉義開講時，以「納粹德國」來比喻劉世芳，後續內政部發表聲明回應柯文哲批評。駐歐盟代表謝志偉對此諷刺柯文哲：「若他肖想讓司法機關因此認為他腦袋有問題而免除入監服刑，倒不排除是可能有機會的。」

    柯文哲21日在嘉義開講時，提及李貞秀的國籍問題，並批評劉世芳，柯文哲當時表示：「我看到劉世芳就想到一個時代，第二次世界大戰德國人殺了600萬猶太人，那個就是種族歧視嘛，所以民進黨不應該從過去的受害者變成今天的加害者。」針對柯文哲批評，內政部指出，《國籍法》第20條對各國一體適用，不論持有美國或中華人民共和國國籍，欲擔任我國民選公職，皆須放棄中華民國以外國籍。

    謝志偉今（23日）在臉書指出，柯文哲竟拿「納粹屠殺600萬猶太人」來比喻劉世芳不接受李貞秀的質詢是「種族歧視」，且不說劉部長有她的「國家安全之憲政思考」的基礎，但就算不是如此，屠殺600萬猶太人的滔天大罪可以如此廉價地拿來作比擬的標準嗎？

    謝志偉質疑：「他知不知道，這個如此不倫不類的比喻等於是在變相幫納粹洗白滔天大罪嗎？」隨後謝也諷刺柯：「不過，如果他肖想讓司法機關因此認為他腦袋有問題而免除入監服刑，倒不排除是可能有機會的！」

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