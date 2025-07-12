國民黨推出台北隊反惡罷廣告 蔣萬安籲守護正當民意

台北市長蔣萬安（左三）12日偕同立委賴士葆（右一）、徐巧芯（右二）、羅智強（右三）、王鴻薇（左二）、李彥秀（左一）等人，出席台北隊反惡罷廣告發布記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/12 16:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免首波7月26日就要投票，國民黨今（12日）推出「台北隊反惡罷廣告」，影片透過選票「正字」記號，宣傳每一票都是正當民意，呼籲支持者7月26日出門投下不同意票。被奉為隊長的台北市長蔣萬安表示，大罷免是對民主的踐踏，立法院絕不能只剩一種顏色，喊話一起守護台灣民主。

蔣萬安及台北市5位藍委王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強、賴士葆今進行廣告發布記者會，公布一支30秒的反罷影片，內容以選票正字記號起頭，搭配蔣萬安配音，指出每一張選票「都很正」，立委都是去年一票票選出來，人民將民意託付給他們，但民進黨想要抹滅人民意志；廣告強調，每個正字，都是你我的聲音、正確選擇、正當民意、正式民主，民主不能只剩一種聲音。

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蔣萬安表示，每位立委都是去年透過台灣引以為傲的民主所選出，國民黨委員在立院推出許多福國利民法案，包括昨天的普發現金，可以刺激消費、提振經濟，而大罷免就是民進黨選輸翻桌，是對民主的侮辱，台灣民主絕不能只剩一種聲音，所以拜託726一起用選票告訴總統賴清德「我們不同意」，守護台灣的正直、正義與正道。

李彥秀說，過去台灣最美麗的風景是人，多元包容，但現在看到民主被民進黨抹煞，台灣絕不能只有一種聲音、顏色。

王鴻薇表示，民主真諦是少數服從多數，多數尊重少數，被罷立委都是多數民意選出來，今天要透過廣告告訴賴清德民主的ABC，別用少數否決多數。

羅智強表示，今天如只有他被罷免，他會回家閉門檢討，但現在是對在野大罷免，惡罷沒有原因，就是要摧毀民主制衡，這跟一黨專制有何區別？

徐巧芯說，國會是唯一的監督力量，要是大罷免成功，推動的還假於民可能被收回，普發一萬現金也是，他們花時間推動政策，又要花時間收回，等同國家空轉。

賴士葆說，民主要靠制衡，要靠在野黨，不然跟北韓等共產國家有什麼不一樣？現在台灣正是最民主的時候，要是連立法權都在民進黨手上，一點制衡都沒有，我們還敢自稱是民主國家嗎？

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