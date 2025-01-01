北捷跨年運量飆新高 綠線也湧現大量離場人潮

捷運國父紀念館站三級管制，民眾排隊等待進站。（記者林承鴻攝）

2025/01/01 01:46

〔記者林承鴻／台北報導〕進入2025年，台北捷運公司統計，跨年12月31日截至晚間11點20分，全線總運量達到280萬人次，已超越上次跨年約238萬人次運量，更突破2024年最高運量260萬人次，多出20萬人次。北捷今年推出綠線南京三民站及小巨蛋站搭捷運免費優惠，配合接駁車不間斷運送，也發揮分散疏運效果。

北捷今年首度推出1月1日0點到6點，自綠線南京三民站及小巨蛋站搭捷運免費優惠，鼓勵民眾與其在市政府、台北101、國父紀念館等站排隊等待進捷運站，不如走路20分鐘或搭乘免費接駁車到南京三民站搭車。

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記者觀察市政府站人潮眾多，須排隊進站，步行到大巨蛋光復南路側搭接駁車，排隊不到10分鐘上車，輕鬆抵達南京三民站，接駁車滿載民眾，一班接著一班抵達，民眾緩步排隊進站，疏散速度相當快。記者也直擊一組21人來台跨年越南遊客領取免費單程票搭乘，直呼「怎麼那麼好」！

北捷今年動員2800名站務、清潔人員、志工及捷運警察等，同時透過車站三級管制，適時調整班距並加發空車紓解人潮，預估凌晨3點前疏散完畢。

捷運市政府站三級管制，民眾排隊等待進站。（記者林承鴻攝）

接駁車抵達南京三民站，民眾移動排隊進站。（記者林承鴻攝）

民眾於捷運南京三民站領取免費單程票。（記者林承鴻攝）

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