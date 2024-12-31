北市跨年晚會吸6.2萬人 大巨蛋周邊擠爆

大巨蛋周邊的忠孝東路4段，擠滿過馬路人潮。（記者蔡思培攝）

2024/12/31 22:13

〔記者蔡思培／台北報導〕「2025台北最High新年城」今登場，跨年晚會碰上天后張惠妹大巨蛋跨年演唱會，大量人潮湧入信義區，周邊商店也擠滿民眾。台北市觀光傳播局統計，依照電信信令推估，截至今晚10點，跨年晚會已吸引6.2萬人參與。

「台北最High新年城」延續去年「一加四」舞台，市民廣場主舞台表演7點登場，由戴佩妮、楊乃文、李聖傑、宇宙人、黃宣、韓團Apink、Energy接連開唱。市民廣場主舞台前6點就陸續出現人潮，接近9點時，封街處也有不少民眾席地而坐，看著轉播螢幕欣賞跨年表演，預估時間越晚，跨年人潮還會增加。

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此次跨年晚會碰到張惠妹演唱會，鄰近大巨蛋的捷運國父紀念館站出口，從8、9點就不斷湧出人潮，有人欲觀賞演唱會迅速朝大巨蛋移動，但也有不少人出站後，索性在大巨蛋路旁，欲等待觀賞101跨年煙火；大巨蛋前的忠孝東路4段綠燈時也擠滿過馬路人潮，就連鄰近大巨蛋周邊超商外也擠滿結帳人潮。

今天除主舞台有表演，周邊的景勤一號公園、忠信廣場、頂好廣場、象山公園也規劃「民歌同樂」、「經典動漫」、「西洋搖滾」及「Lounge悠閒」四大多元舞台，從晚間九點一路嗨至凌晨。

市民廣場舞台由李多慧與林襄領軍的Dragon Beauties小龍女與DJ RayRay熱力開場，金曲歌后戴佩妮也帶來《怎樣》、《你要的愛》情歌；楊乃文獻上《星星堆滿天》；李聖傑也帶來《手放開》、《痴心絕對》經典情歌。後續還有Energy、梁詠琪、八三夭將登台演出。

市民廣場封街處有不少民眾席地而坐，看著轉播螢幕欣賞跨年表演。（記者蔡思培攝）

超商外擠滿結帳人潮。 （記者蔡思培攝）

不少人停留在大巨蛋旁，欲觀賞101跨年煙火。（記者蔡思培攝）

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