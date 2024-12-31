柯文哲7千萬交保 北檢不服對4人二度抗告

柯文哲涉貪更裁7000萬二度交保，與妻子陳佩琪（後）一同返家，台北地檢署不服今日二度抗告。（資料照）

2024/12/31 18:12

〔記者王定傳、溫于德／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，台北地院29日重開羈押庭，二度裁定交保，保釋金從3千萬元提高到7千萬元，且須配戴電子腳鐐。對此，台北地檢署不服，今日二度針對柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨市議員應曉薇及柯文哲競總財務長李文宗共4人的交保裁定提出抗告。

許芷瑜非柯所稱「愛玩的小朋友」 扮演財務、收錢角色

抗告書強調「橘子」許芷瑜並非柯文哲口中所稱的「愛玩的小朋友」，而是替柯處理私密行程及保管財務、收受金錢的重要角色。北院稍早稱已將北檢抗告狀送交高等法院。

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檢方認為，原裁定認定柯文哲等4人犯罪嫌疑確屬重大，若經判決有罪確定，重刑可期，可能伴隨高度逃亡風險，故除諭知提出鉅額交保金額外，並命其等均應接受科技設備監控，此固可降低逃亡風險，但在被告等行動自由未受拘束情形下，仍非屬100％的無風險措施，且對於防止被告與他共同被告及證人間接觸、串證行為，亦難起效用。

檢方指出，威京集團主席沈慶京及國民黨市議員應曉薇在偵查初期即有逃亡之事實，且沈慶京在「國內」資金壓力沉重，於「國外」又有投資置產，足認其等均有高度逃亡可能，一旦發生逃亡情事，不僅妨害審判程序與真實發現，更嚴重斲傷司法公信力。

檢方並指，原裁定指摘橘子許芷瑜於本案起訴事實的涉案情節不明，檢察官於抗告書再度強調許芷瑜並非柯文哲口中所稱的「愛玩的小朋友」，而是負責為柯文哲處理私密行程及保管財務、收受金錢的重要角色。

檢方詳細指出，2022年10月24日，嘉義市私立福添福社會福利基金會董事邱清章幫「博弈教父」陳盈助，轉送300萬現金到市長辦公室時，柯將這筆款項交給許芷瑜處理；眾望基金會於2022年存入的150萬元款項，根據北捷公司董事長李文宗的秘書證述，是許芷瑜將現金150萬元拿至北捷公司樓下交付李文宗的秘書。

檢方再指，去年3月間，柯文哲親自前往台北市中正區醒吾大樓拜會妙天禪師，並帶走妙天禪師交付裝有現金的1000萬元皮箱後，也是交給許芷瑜瑜保管，許芷瑜再依柯文哲指示的金額，逐筆交付被告李文宗及其胞妹李文娟。

檢方認為，以上事證，可認柯文哲收受鉅額現金款項後，多直接交給被告許芷瑜保管，並做後續運用處理；許芷瑜於犯罪事實中的角色，舉足輕重，她是柯文哲教唆逃亡在外，犯罪細節尚待緝獲後釐清查明，兼衡以現今科技發達，其等亦可能利用通訊軟體或透過第三人作為串證管道，故為防止勾串，即有羈押柯文哲必要。

檢方指出，柯文哲、沈慶京、應曉薇實際權勢及實質影響力，均為公眾周知的事實，若其等交保在外，恐影響共同被告及本案重要證人陳述；例如，某證人曾於偵查中具結證述工作簿「wen」就是柯文哲等語，惟該證人於柯文哲交保後接受媒體採訪時，卻否認此情，顯見該證人前後陳述不一致，即為適例。

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