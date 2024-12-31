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    首頁　>　臺北市

    「天下第一所」改建流標 北市警刪4層樓拚發包

    台北市警中山分局中山二派出所轄管林森北路等八大行業密集區域，號稱「天下第一所」。（記者蔡思培翻攝）

    台北市警中山分局中山二派出所轄管林森北路等八大行業密集區域，號稱「天下第一所」。（記者蔡思培翻攝）

    2024/12/31 16:41

    〔記者蔡思培／台北報導〕號稱「天下第一所」的台北市警中山分局中山二派出所，已興建70年，是北市最老派出所廳舍，市府雖決定原址重建，改建卻經歷二次流標。市警局將改建，由地上11層改為地上7層，若順利發包預計2027年底完工。

    台北市警中山分局中山二派出所轄管林森北路等八大行業密集區域，號稱「天下第一所」。位處中山區中山北路二段90號的中山二派出所1954年興建，至今已70年，屋況老舊加上使用空間不足，且建築物為磚、木構造，台北市政府在2020年10月核定，委請工務局新建工程處代辦興建。由於派出所基地地質軟弱加上面積過小，連續壁作業時無足夠施作空間，且依工程地質狀況，以原規劃開挖深度及樓層高度施工，施工困難也有鄰房損壞風險，工程一直無廠商投標。

    警察局表示，中山二派出所改建工程原規劃地上11層，改為地上7層，刪除原規劃待勤室樓層，變更後仍保有11間待勤室、約31床位。新建工程編列工程經費3億7647餘萬元，經議會通過預算後，若順利發包，中山二派出所預計2027年底完工。中山二出所重建期間，警力暫遷至中山區民活動中心2樓。

    中山二派出所是北市屋齡最高派出所，建築物前半部為派出所使用，後半部則是警察眷舍使用。過去就曾被議員發現眷舍長年無人維護，外皮剝落、天花板鋼筋裸露，眷舍樓梯扶手已經凹凸不平，還有房間長出一棵樹木，也遭質疑是台北市精華區的「惡靈古堡」。

    台北市警中山分局中山二派出所轄管林森北路等八大行業密集區域，號稱「天下第一所」。（記者蔡思培翻攝）

    台北市警中山分局中山二派出所轄管林森北路等八大行業密集區域，號稱「天下第一所」。（記者蔡思培翻攝）

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