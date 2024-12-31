有負北極振盪訊號！鄭明典揭冷空氣外流3路徑：1條往東亞來

暖空氣入侵北極圈，在氣壓場上顯示的就是「脊場」（紅色箭頭）伸入北極圈，負北極振盪的啟動就是脊場異常偏強，更深入北極圈內，冷空氣外流路徑便和這脊場有關。（圖擷自鄭明典臉書）

2024/12/31 15:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前氣象局（署）長鄭明典日前在臉書指出，有「負北極振盪」的訊號出現，預報趨勢持續，顯示元月中旬可能有明顯的冷空氣影響。

鄭明典在臉書表示，「負北極振盪」預報趨勢持續，持續追蹤，預估影響時間是1月中；所謂的「負北極振盪」，表示極區有暖空氣流入，而原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度，2016年台灣霸王級寒流出現的原因之一，就是「負北極震盪」發生。

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鄭明典進一步分析，冬季洋面溫度高，所以大西洋和太平洋北端容易有暖空氣入侵北極圈，在氣壓場上顯示的就是「脊場」伸入北極圈，負北極振盪的啟動就是上述兩支脊場或其中之一異常偏強，更深入北極圈內，冷空氣外流路徑便和這脊場有關。

主要冷空氣外流路徑，第一條冷空氣路徑來自阿拉斯加脊場的增強，脊場東側的北風將冷空氣帶往北美洲中緯度地區；第二條冷空氣路徑來自格陵蘭脊場的增強，這脊場東側的北風將冷空氣帶往西北歐，這條路徑的冷空氣和大西洋上的暖空氣遭遇，會有強烈溫帶氣旋發展，溫帶氣旋東側的南風將暖空氣往歐洲內陸傳送。

上述變化也導致第三道脊場建立，這個動態變化的脊場建立，便會將冷空氣往東亞地區傳送，這是第三條主要冷空氣的路徑。

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