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    亡故官兵撫恤金調升並追溯發放 國防部統計逾3000遺族受惠

    行政院2024年10月24日核定「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」、「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子女再加發撫卹金」及「補足國軍早期遺族年撫金達現行最低給與」等3項撫卹金調增措施，並追溯自2023年7月1日施行，國防部31日宣布已於12月24日完成發放，總計受惠遺族為3116人。 （資料照）

    行政院2024年10月24日核定「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」、「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子女再加發撫卹金」及「補足國軍早期遺族年撫金達現行最低給與」等3項撫卹金調增措施，並追溯自2023年7月1日施行，國防部31日宣布已於12月24日完成發放，總計受惠遺族為3116人。 （資料照）

    2024/12/31 15:32

    〔記者方瑋立／台北報導〕為肯定國軍官兵犧牲奉獻，提升對國軍遺族的照顧，行政院於今年10月24日核定「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」、「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子女再加發撫卹金」及「補足國軍早期遺族年撫金達現行最低給與」等3項撫卹金調增措施，並追溯自2023年7月1日施行；國防部今指出，前述撫金已於12月24日完成發放，總計受惠遺族為3116人。

    國防部今天透過新聞稿說明，「亡故官兵未成年子女加發撫卹金」是對所有亡故官兵遺有未成年子女，每人每月加發撫卹金至成年；另「軍人因作戰演訓或救災死亡者未成年子女再加發撫卹金」是對殉職官兵遺有未成年子女，除發給前述加發撫卹金外，每人每月再加發撫卹金至成年。

    國防部表示，「軍人撫卹條例」於2023年6月修正前，國軍遺族須依官兵亡故時給與標準領受年撫金，造成早期亡故官兵遺族所領年撫金，已不敷現實生活所需。本次發放「補足國軍早期遺族年撫金達現行最低給與」，是將前述遺族領受之年撫金未達現行最低給與者，補足其差額。國防部強調，將持續落實照顧國軍遺族，使國軍撫卹制度更臻完善。

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