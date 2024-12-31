黃國昌辯3000萬來源嗆側翼要有水準 林智群：柯文哲也在黑你嗎？

律師林智群。（翻攝自臉書）

2024/12/31 15:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對柯文哲日前透漏3000萬交保金是民眾黨立委黃國昌借給自己的說法，黃國昌今日受訪時表示，先前就說了自己沒有出錢，是一群好朋友來幫忙，如果一個人連基本事實查核都做不到，還自稱律師，要當綠營側翼也要有基本的水準。對此律師林智群表示，柯文哲自己都說是黃國昌借他3000萬元的，柯文哲也在黑黃國昌嗎？

林智群在臉書PO文表示，他寫文章質疑的時候，黃國昌還沒說「他沒出錢」吧？柯文哲自己都說是黃國昌借他3000萬元的，柯文哲也在黑黃國昌嗎？黃國昌說朋友幫忙，就是事實喔？不用拿出證據，大家就要無條件買單嗎？黃國昌夫妻申報財產資料沒存款3000萬，卻可以在6小時內馬上拿出來3000萬，不能質疑嗎？

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林智群指出，黃國昌應該說清楚是哪些朋友湊的，怎麼在6個小時內湊到的，不是一句話輕描淡寫帶過去，民代財產來源不明，可以用一句話「朋友湊的」就混過去嗎？大家只看到你太太扛了3000萬到法院，具保人也是你太太，當然推定3000萬元是你們夫妻的錢啊！你要推翻這個推定，麻煩拿證據出來（誰給你們錢？怎麼湊的？），而不是一句話帶過去。

林智群直言，黃國昌質疑別人，都是連連看，別人就要說清楚講明白，他自己面對別人質疑，就是輕描淡寫混過去，然後說質疑他的都是側翼，這個世界上只有跟黃國昌直播的好油，才不是側翼，對不對？

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