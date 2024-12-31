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    柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜逃亡海外 北檢通緝至2064年

    柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜。（資料照）

    柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜。（資料照）

    2024/12/31 13:04

    〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署上週四偵結京華城案與政治獻金案，依涉收賄、圖利、侵占公益與背信等4罪，起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲，並對柯求處合計28年6個月重刑；涉替柯文哲保管威京主席沈慶京交付1500萬賄款的貼身帳房「橘子」許芷瑜，目前滯留海外未歸，台北地檢署日前已對她發佈通緝，據了解，由於許女涉貪污治罪條例及政治獻金法等罪，追訴時效為30年，加三分之一停止時間共40年，通緝至2064年。

    針對橘子涉案一節，檢方在起訴書中提及，鼎越公司於2022年10月18日取得建照，沈慶京邀柯文哲於翌日參加京華廣場動土典禮，柯文哲帶隨行秘書許芷瑜至京華廣場動土典禮。

    沈慶京則指派秘書自2022年9月20日起至10月17日止，自沈慶京帳戶提領1600萬現金，並於同年10月19日至同年11月1日間之「某時地」，將1600萬中的1500萬現金，親自交付予柯文哲，柯文哲則親自將1500萬元現金，再於不詳時、地交由許芷瑜保管。

    但橘子在柯文哲遭搜索後於今年8月29日已出境，檢方事後搜索柯文哲辦公處所，發現一張被撕碎的紙條，經拼湊後赫然發現寫著：「晶華→orange出國」，懷疑柯文哲命橘子出國。

    據了解，許芷瑜因涉違背職務收賄罪，是最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，依刑法第80條追訴權規定，追訴權為30年，加計三分之一停止時間共40年。

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