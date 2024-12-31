北市85歲以上長者敬老金翻倍 外送平台調整報酬應與工會協商

台北市長蔣萬安今（31）天在今年最後一次市政會議指示各單位做好跨年晚會加大巨蛋演唱會的人潮疏散，相關措施要建立SOP。（資料照）

2024/12/31 13:47

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府市政會議今（31）天通過調高85歲到98歲長者的重陽敬老禮金，從現行1500元提高到3000元，同時強制投保公共意外責任保險的消費場所也從原本的300平方公尺以上，下修為總樓地板面積150平方公尺以上，兩案將函請行政院備查及議會查照；另修正外送平台業者管理自治條例，要求平台業者調整報酬前應與工會協商，並於14日前以網路公告並通知工會及外送員，將送北市議會審議。

台北市政府今天舉行今年度最後一次市政會議，台北市長蔣萬安特別叮嚀各單位務必做好今晚跨年及大巨蛋的人潮疏散；他指出，可以預期未來每一年的跨年，一定都會有大巨蛋的演唱會，因此今晚相關措施要建立SOP，未來不斷地精進來因應以後的常態。

請繼續往下閱讀...

會議中也通過修正「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」、「台北市外送平台業者管理自治條例」草案及「台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」；重陽敬老禮金發放標準將把現行85歲到98歲長者的1500元，提高到3000元。

外送平台管理業者自治條例修正重點包括「調整外送報酬前應與工會協商」、「報酬變更應於14日前以網際網路公告並通知工會及外送員」、「每季至少辦理協商會議一場次」、「應設置休息時間提醒機制」並加強罰則等。

蔣萬安分享說，前一陣子看到很多平台業者無預警的大幅降低每一單報酬，讓大家認為有勞資不對等的情形；這次修正未來要調降薪資必須先通知工會，是往前邁一大步，可以保障這些日常生活已經不可或缺的外送員權利。他也要求勞動局持續關注外送平台業者對外送員的相關勞動權益、法務局持續關注消費者權益，交通局要關注外送員穿梭街頭的安全狀況，提出必要的管理措施和作為。

另外，為保障消費者權益、加強業者資訊揭露義務並健全商業環境，修正《台北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法》，擴大強制投保範圍，要求「供不特定人餐飲之場所」（酒吧除外）應投保公共意外責任保險標準，從原本的300平方公尺以上，調整下修為總樓地板面積150平方公尺以上。同時新增食品中毒保險，以及公共意外責任保險單及繳費證明張貼於場所內明顯處，供消費者查看。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法