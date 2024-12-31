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    首頁　>　臺北市

    外交部與Discovery製播「AI科技島：台灣」國情紀錄片 明年春季播出

    外交部國傳司司長徐詠梅說明，自今年5月新政府上台後，外交部均改採一致的文宣主視覺，以累積國際社會對台灣積極爭取國際參與的深刻印象。（記者黃靖媗攝）

    外交部國傳司司長徐詠梅說明，自今年5月新政府上台後，外交部均改採一致的文宣主視覺，以累積國際社會對台灣積極爭取國際參與的深刻印象。（記者黃靖媗攝）

    2024/12/31 13:26

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部過去幾年皆與國際頻道合製國情紀錄片，向世界推廣我國正面形象。外交部國傳司司長徐詠梅表示，今年配合新政府「總合外交」的「經濟外交」，特別與Discovery頻道合作製播「AI科技島：台灣」國情紀錄片，預計於明年3月、4月間播出，並搭配明年6月的台北國際電腦展（Computex）再作宣傳。

    徐詠梅今日於外交部例行記者會指出，「AI科技島：台灣」國情紀錄片，內容為介紹台灣為全球晶片與AI產業不可或缺的供應鏈要角，已於今年12月27日至31日間在Discovery頻道播出宣傳預告片，預計明年3月至4月間在日、韓、印度等亞洲20個國家播出，之後並將上掛YouTube並進行網路推廣。

    此外，徐詠梅也說明，自今年5月新政府上台後，在文宣主視覺上有不同的做法，從9月UN開始，到11月的INTERPOL及UNFCCC，均改採一致的主視覺，以晶片線條構勒出台灣位居地球中心，主標語為Chip In With Taiwan，以Chip （晶片）及Chip In（參與）的雙關語，傳達台灣具有對國際議題作出貢獻的科技實力及意願，副標語則搭配各國際組織的目標或年會主題更換，例如「Global Goals & Peace」、「For A Safer World」等，以累積國際社會對台灣積極爭取國際參與的深刻印象。

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