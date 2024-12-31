蔡壁如支持黃國昌接黨主席 黃：確保柯文哲自由不被賴政府剝奪

黃國昌強調現在應確保柯文哲好不容易重獲的自由，不會被賴清德政府再次剝奪。圖為黃國昌（左）在黨團協商後跟國民黨立委抱怨民進黨。（記者陳逸寬攝）

2024/12/31 11:57

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，北院29日裁定柯以7千萬元交保，柯文哲則在庭上宣布請辭黨主席，並要交由民眾黨立委黃國昌「幫忙」。民眾黨創黨元老、前立委蔡壁如今日說，柯對黃國昌的寄望很深，自己也相當支持；黃國昌則稱，現在應確保柯好不容易重獲的自由，不會被賴清德政府再次剝奪。

蔡壁如上午接受廣播節目專訪時表示，感覺柯主席對黃國昌寄望很深，她自己也是，有人來領導黨、團結做好黨務，低迷的民眾黨就能被拉起，但立院、黨務事務繁忙，要如何兼顧兩者？也許黃國昌的體力很好、能力很好，沒有不可以，只要黨內有人承擔她都支持。

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對此，黃國昌回應，過去這段時間，民眾黨所有人都心繫柯主席與黨，大家是一心的，「柯文哲是我們的主席，好不容易出來了」現在最重要的工作是，要確保柯好不容易重獲的自由，不會被賴清德政府用暗黑的手段再次剝奪。他重申，「柯文哲是我們主席，全黨上下都是主席最堅強後盾」。

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