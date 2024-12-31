東北季風跨年夜報到！ 氣象署揭煙火最佳觀看點 曙光僅西北部有機會

跨年夜與元旦降雨預報。（圖為中央氣象署提供）

2024/12/31 11:22

〔記者林志怡／台北報導〕2024年進入倒數計時，各地今晚即將迎來跨年盛事，但中央氣象署指出，新一波的東北季風今起影響台灣，觀賞煙火時，從上游區域的北側、東側觀看視野較佳，但因入夜後南方水氣逐漸移入，中南部山區轉為多雲的天氣型態，且明日元旦雲量更多，清晨能看到曙光的機率較低，西北部相對有機會。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，目前蒙古源地仍有一波波的冷高壓逐漸南下，因此未來一週將是東北季風與南方雲系交替影響的天氣，但整體氣溫變化不大，且今日就有第一波高壓南下，造成東北季風增強，不過隨著高壓移動，明日就會稍微減弱。

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伍婉華說，今日清晨起東北季風增強，最低溫發生在新北石碇，僅8.9度，白天天氣穩定，東半部、恆春半島有零星短暫雨，其餘各地多雲、可見陽光，但南海的雲系也會隨著氣流逐漸北上，入夜起影響台灣，中南部山區轉為短暫降雨天氣型態。

此外，伍婉華指出，今晚看煙火時適逢東北季風影響，上游區域的北側、東側觀看視野較佳，但清晨低溫約15至16度左右，民眾外出仍需注意保暖，曙光則因南方水氣影響持續，元旦當日雲量更多，各地轉為有雨的天氣型態，僅金門馬祖多雲到晴、可見陽光，本島看到曙光的機率較低，西北部相對有機會。

伍婉華指出，元旦假期後，水氣仍會逐漸增加，週四大台北、東半部地區感受濕涼，可能有局部較大雨勢出現，恆春半島、西半部地區有短暫降雨機率，澎湖、西半部等其他地區也有零星短暫降雨機率；週五水氣減少，但有另一波東北季風南下並持續到下週，降雨區域集中在北部、東北部、恆春半島。

對於假期後的氣溫，伍婉華表示，北部、東北部、金門、澎湖高溫16至17度，馬祖低溫11度、金門12度，中部以北、東北部13至14度、其他地區15至17度；週末低溫會再低一些，西半部、東北部低溫13至14度，其餘各地約15至16度。

未來一週降雨預報。（圖為中央氣象署提供）

一週氣溫趨勢預報。（圖為中央氣象署提供）

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