為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    東北季風跨年夜報到！ 氣象署揭煙火最佳觀看點 曙光僅西北部有機會

    跨年夜與元旦降雨預報。（圖為中央氣象署提供）

    跨年夜與元旦降雨預報。（圖為中央氣象署提供）

    2024/12/31 11:22

    〔記者林志怡／台北報導〕2024年進入倒數計時，各地今晚即將迎來跨年盛事，但中央氣象署指出，新一波的東北季風今起影響台灣，觀賞煙火時，從上游區域的北側、東側觀看視野較佳，但因入夜後南方水氣逐漸移入，中南部山區轉為多雲的天氣型態，且明日元旦雲量更多，清晨能看到曙光的機率較低，西北部相對有機會。

    中央氣象署簡任技正伍婉華指出，目前蒙古源地仍有一波波的冷高壓逐漸南下，因此未來一週將是東北季風與南方雲系交替影響的天氣，但整體氣溫變化不大，且今日就有第一波高壓南下，造成東北季風增強，不過隨著高壓移動，明日就會稍微減弱。

    伍婉華說，今日清晨起東北季風增強，最低溫發生在新北石碇，僅8.9度，白天天氣穩定，東半部、恆春半島有零星短暫雨，其餘各地多雲、可見陽光，但南海的雲系也會隨著氣流逐漸北上，入夜起影響台灣，中南部山區轉為短暫降雨天氣型態。

    此外，伍婉華指出，今晚看煙火時適逢東北季風影響，上游區域的北側、東側觀看視野較佳，但清晨低溫約15至16度左右，民眾外出仍需注意保暖，曙光則因南方水氣影響持續，元旦當日雲量更多，各地轉為有雨的天氣型態，僅金門馬祖多雲到晴、可見陽光，本島看到曙光的機率較低，西北部相對有機會。

    伍婉華指出，元旦假期後，水氣仍會逐漸增加，週四大台北、東半部地區感受濕涼，可能有局部較大雨勢出現，恆春半島、西半部地區有短暫降雨機率，澎湖、西半部等其他地區也有零星短暫降雨機率；週五水氣減少，但有另一波東北季風南下並持續到下週，降雨區域集中在北部、東北部、恆春半島。

    對於假期後的氣溫，伍婉華表示，北部、東北部、金門、澎湖高溫16至17度，馬祖低溫11度、金門12度，中部以北、東北部13至14度、其他地區15至17度；週末低溫會再低一些，西半部、東北部低溫13至14度，其餘各地約15至16度。

    未來一週降雨預報。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨預報。（圖為中央氣象署提供）

    一週氣溫趨勢預報。（圖為中央氣象署提供）

    一週氣溫趨勢預報。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播