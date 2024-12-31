跨年北市動員736名清潔人力 元旦逢週三沒收垃圾

台北市多功能全齡化親善流動廁所內部具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等5大友善設施，且提供應急生理用品。（台北市環保局提供）

2024/12/31 11:03

〔記者林承鴻／台北報導〕台北最High新年城2025跨年晚會進入倒數階段，大巨蛋也迎來第一次的跨年演唱會，台北市環保局表示已做好萬全準備，確保會場環境衛生，今年跨年預計動員736名清潔人力、26部清潔車輛，現場也將設置66處資源回收站，放置264個大型垃圾桶。此外，12月31日垃圾正常收運，1月1日逢週三則不收垃圾及資源回收。

環保局指出，今年跨年預計出動8部拖車式流動廁所，其中2部多功能親善流廁車內部具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等5大友善設施，且提供應急生理用品，落實月經平權。8部拖車式流廁車均準備充足的洗手乳供民眾洗手，同時安排清潔人員適時清掃流動廁所內部環境。此外，垃圾車出勤前及值勤完畢後，都會進行全車清洗，確保民眾使用安全。

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現場也將設置66處資源回收站，放置264個大型垃圾桶（含一般垃圾桶與資源回收桶），供民眾丟棄手上垃圾。環保局也加派人力於市府周邊各捷運出入口及活動會場清掃環境，希望在最短時間內完成跨年活動周邊環境復原工作。

環保局呼籲所有市民與遊客共同落實垃圾分類與回收、搭乘公共交通工具，減少碳排放，打造綠色、永續的跨年盛會。環保局補充，12月31日及1月1日依環保局實施垃圾、資源回收物及廚餘週收5日，週日及週三不收之原則處理，跨年夜正常清運垃圾，元旦停收。

環保局清潔人員於2024跨年晚會收垃圾。（台北市環保局提供）

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