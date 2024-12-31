借柯文哲3千萬保金財產申報曝光遭質疑！ 黃國昌：我沒出錢

民眾黨團總召黃國昌今日重申，他先前就說了自己沒有出錢，是一群好朋友來幫忙。圖為黃國昌（左）在黨團協商後跟國民黨立委抱怨民進黨。（記者陳逸寬攝）

2024/12/31 10:59

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，北院27日裁定柯以3千萬元交保，並由民眾黨立委黃國昌妻子擔任具保人替柯辦理交保；柯文哲29日在庭上透露，這筆錢是黃國昌借他的，並打算還給黃。不過，據黃最新財產申報顯示名下僅有153萬餘元現金，黃國昌今日重申，他先前就說了自己沒有出錢，是一群好朋友來幫忙。

據監察院7月公布的最新財產申報中，黃國昌與妻子高翔名下並無存款、現金部分有153萬9612元；有價財產包含手錶、鑽戒、珍珠項錬等共331萬元，2台SSANGYONG、BMW汽車；另有7筆儲蓄險保單；債務方面則有1342萬1410元房貸。律師林智群質疑，黃夫婦的財產申報根本沒有3千萬存款，為何能輕鬆拿出錢借人。

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黃國昌上午受訪時表示，他先前講過要感謝一群好朋友大家來幫忙，記者還問他有出（錢）嗎？自己說沒有。他痛批，如果一個人連基本事實查核都做不到，還自稱律師，要當綠營側翼也要有基本的水準。

另，陳佩琪昨與柯家人籌4千萬為柯辦理交保，遭質疑為何第一時間不自己處理3千萬，反而向黃國昌求助？黃解釋，他從25日就開始籌錢，當時自己也不知道交保金額，北院宣布時間是27日凌晨3點多，法官也還沒講清楚，柯文哲是否能和（身為證人）的妻子陳佩琪接觸。

黃國昌強調，在當時還未明確的狀況下，為了確保陳佩琪醫師（辦理交保）不會影響到柯文哲，因此以最沒有爭議的方法，來辦理交保。

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