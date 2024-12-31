會開怪手和技師工人對話 江軍拚成建設公司少年總仔

年僅34歲成為建設集團總經理的江軍，是擁有上百張證照的「證照達人」，還會開怪手和推高機，在工地能接地氣和技師工人輕鬆對話，明年他預計自己創業，開展新事業天地。 （技專校院招生專業化總辦公室提供）

2024/12/31 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕年僅34歲成為建設集團總經理的江軍，是擁有上百張證照的「證照達人」，還會開怪手和推高機，在工地能接地氣和技師工人輕鬆對話，明年他預計自己創業，開展新事業天地。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬表示，技職校園學習型態多元，提供江軍可以跨域設計和營建專才，教授也與產業高度合作，快速培養與社會連結的人才。

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喜歡動手實作的江軍說，小時候去阿公阿嬤家，最喜歡把小紙盒裝上車燈和馬達，組裝成一輛車子，國中畢業後選擇進入大安高工，開始接觸建築領域，啟發他對於建築的廣闊想像。大學時順利考取國立台灣科技大學建築系，大二起雙主修營建工程系、輔修應用外語系，個性積極的他，還參與多個社團，到海外從事國際志工服務。

江軍的父母從事金融保險業，父親開產險經紀公司，卻不強迫他繼承家業，全力支持孩子走自己的路。江軍直言，建築範圍很大，結合藝術和工程，舉凡設計師、工程師、工程顧問，有無限寬廣的道路，他大學的求學目標是「設計和工程兩個都要通」，大學畢業時，江軍同時具備建築與營建工程雙重學歷背景，但他自認，還需要深造管理知識，因此研究所在國立台灣大學取得土木碩士，再赴英國劍橋大學獲取建築碩士，返台後又回母校台灣科技大學攻讀博士。

江軍還考取上百張專業證照，從甲級、乙級、丙級證照、國際綠建築證照、技術士證照，並出版了不少建築書籍，榮獲「第17屆技職之光」，除了擁有工程專業知識，江軍也會木工、混凝土、開怪手和推高機，更獲邀擔任教育部青年發展署青年諮詢委員等。

在英國讀書時，因緣際會下，江軍被大學恩師引薦到建築集團擔任總裁特助，江軍說，在建設公司什麼都要懂，例如處理土地交易時，除了要具備基礎的法律專業，更重要的是與「人」溝通，如何像「變色龍」般取得多方信任，這時就需要管理技能，大學期間學到的「物業管理學程」這時就派上用場。

獲得老板充分信任的江軍，從特助升任總經理已經一年多，他說，從企業經營者的角度分析，企業徵才看中「一技之長」，技職人才有堅強的實作和就業競爭力，以及團隊合作力，這些都是畢業即就業的實戰力，技職出路寬廣，具備基礎職能的新鮮人，薪資不會矮人一截，是可以讓年輕人築夢踏實之路。

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