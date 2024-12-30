不公告法案被指違憲 韓國瑜面對提問跳針回「謝謝」快閃

立法院長韓國瑜今出席擔任董事長的典亮基金會活動，被媒體追問選罷法、財劃法三讀後不公告等議題時，一概只回謝謝。（記者楊媛婷攝）

2024/12/30 16:19

〔記者楊媛婷／台北報導〕立法院20日三讀通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」、「財政收支劃分法」等3項爭議法案，民進黨團指國民黨內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍以一紙公文，就要求立法院長韓國瑜不要公告三讀後的法律案，韓國瑜對媒體的追問，都只回答：「謝謝。」

由韓國瑜擔任董事長的「典亮基金會」今聯手鬍鬚張、基隆營養三明治、虎爺五彩幸福蒸餃、基隆營養三明治、加貝幸福鍋物等4家餐飲品牌店家舉行愛心待用餐活動。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜表示，寒冬已到，台灣的價值不是立院三黨不過半的吵吵鬧鬧，而是當有人在生命需要幫助時伸手協助度過難關，2300份餐點雖然很不夠，但仍盼可送給需要的人，並相信未來會有越來越多溫熱食物送到大家手上。

韓國瑜還特別點名被外界猜測可能會代表國民黨參選新北市長的現任北市副市長李四川，他說李四川過去在高雄念高中時，中午都跑去看火車，同學都以為他是火車狂，但其實是他沒有午餐吃，都只能喝自來水果腹，並稱這就是一個優秀公務員的養成過程。

韓國瑜離開會場準備搭公務車之際，媒體追連提問，包括民進黨立院黨團總召柯建銘爆徐欣瑩、陳玉珍只用公文就要求韓國瑜違憲不公告三讀後的法案，將要赴法院提告法院提告，並罷免韓國瑜，並扶正真正的地下院長、國民黨黨團總召傅崑萁；財劃法、選罷法是否會暫緩實施、還有公督盟抨擊韓國瑜議事不中立、護航選罷法財劃法等三大爭議法案，以及對高鐵南延等議題看法時，韓國瑜都只回答謝謝，就迅速拉上車門揚長而去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法