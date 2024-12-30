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    首頁　>　臺北市

    繳足7千萬保金 柯文哲二度交保戴上電子腳鐐後離開北院

    柯文哲戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪陪同下離開北院。（記者朱沛雄攝）

    柯文哲戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪陪同下離開北院。（記者朱沛雄攝）

    2024/12/30 15:55

    〔記者溫于德／台北報導〕民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪替涉貪丈夫湊足4千萬保釋金，稍早先赴北院領繳費單並轉往台銀公庫部繳足保金，並由民眾黨立委黃國昌持台銀核發的台支本票，返回北院證明已繳足共7千萬元的保金，柯的委任律師鄭深元也已抵達北院，柯文哲戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪、立委黃國昌陪同下離開北院。

    柯文哲被檢方查出涉圖利財團逾百億，收賄及侵占政治獻金等犯罪所得共9371萬元，26日依違背職務收賄等多罪起訴，並對柯求刑合計28年6月最重；檢同日將在押柯文哲移審。

    北院首度開移審庭後對柯裁定3千萬交保，經檢方抗告，高等法院將原裁定撤銷發回，北院昨日再度對柯開羈押庭，認定同案通緝被告、柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜並非羈押柯的理由，再度對柯裁定交保，不過保金從3千萬加碼至7千萬，也命柯戴上電子腳鐐，同時限制出境、出海與住居。

    柯文哲返家，右腳戴上電子腳鐐。（記者陳逸寬攝）

    柯文哲返家，右腳戴上電子腳鐐。（記者陳逸寬攝）

    柯文哲右腳戴上電子腳鐐。（記者陳逸寬攝）

    柯文哲右腳戴上電子腳鐐。（記者陳逸寬攝）

    柯文哲戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪陪同下離開北院。（記者朱沛雄攝）

    柯文哲戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪陪同下離開北院。（記者朱沛雄攝）

    柯文哲戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪、立委黃國昌陪同下離開北院。（記者朱沛雄攝）

    柯文哲戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪、立委黃國昌陪同下離開北院。（記者朱沛雄攝）

    柯文哲戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪、立委黃國昌陪同下離開北院。（記者王藝菘攝）

    柯文哲戴上電子腳鐐，在妻子陳佩琪、立委黃國昌陪同下離開北院。（記者王藝菘攝）

    柯文哲戴上電子腳鐐離開北院。（記者王藝菘攝）

    柯文哲戴上電子腳鐐離開北院。（記者王藝菘攝）

    柯文哲獲交保離開北院，圖為法院外支持者。（記者王藝菘攝）

    柯文哲獲交保離開北院，圖為法院外支持者。（記者王藝菘攝）

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