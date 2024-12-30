2030年減碳新目標 環境部訂出「28％加減2％」

環境部今（30日）公布2030溫室氣體淨排放量減量目標，將2030年減碳目標提升至「28%±2%（即26%至30%）」。（記者陳嘉怡攝）

2024/12/30 16:12

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今（30）日公布2030溫室氣體淨排放量減量目標，將2030年的減碳目標，從原本國發會發布的國家自定貢獻（NDC）較基準年2005年減量「24%±1%（即23%至25%）」，提升為較基準年減量「28%±2%（即26%至30%）」。

環境部今日依氣候法公告「第三期溫室氣體階段管制目標草案」，將我國2030年溫室氣體淨排放量減量目標，提升為較基準年2005年減量「28%±2%（即26%至30%）」，並提出2030年電力排放係數階段目標0.319公斤CO2e/度（較現況下降約35%），以及能源、製造、住商、運輸、農業及環境六大部門階段管制目標。

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環境部長彭啓明表示，有信心2030年可以達到28%加減2%，並提到此次將減碳目標的彈性從加減1%擴大至加減2%，主要是考量目前國際政經局勢，未來對氣候變遷議題的重視程度可能不同、全球最新氣候科技發展，以及國內AI用電需求提高、財劃法修正後對氣候資金投入的不確定性提高。我國2032年和2035年減碳新目標，則將於明年1月23日舉行的第3次總統府國家氣候變遷對策委員會上提出。

回顧我國2030年減碳目標，最早在溫管法時期，我國對於2030年訂下較基準年2005年減碳20%的目標，2022年在國發會宣布淨零路徑，微幅提升至2030年目標至24±1％（即23%至25%）；今年10月總統府氣候變遷委員會上，總統賴清德裁示重新檢視2030目標，提出更積極的目標，並設定台灣2032年和2035年減碳新目標。

環境部表示，第三期溫室氣體階段管制目標所更新設定的國家2030減碳新目標「較基準年減量28±2%」，經比對亞洲鄰近各國，以設定相同基準年（2005年）計算下2030年目標僅次於日本的減量41%；以換算各國峰值年減量計算下，我國相較2007年排放峰值的2030年減量目標達-34％至-38％，接近於韓國的-40%、僅次於日本的-46%。

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